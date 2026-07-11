Servicio deficiente
Joan Casanovas, usuario de Rodalies, expone su drama: "He perdido el amor de mi vida por culpa de la R11"
Los retrasos y cancelaciones forman parte de los inconvenientes habituales, pero el drama de este viajero va más allá
Que el servicio de Rodalies Renfe en Catalunya es deficiente es algo de sobra conocido por sus cientos de miles de usuarios diarios. Los trenes pueden retrasarse, desaparecer de la programación sin previo aviso o detenerse a mitad de trayecto, obligando a los pasajeros a cambiar de convoy a la carrera. Estos son los inconvenientes habituales, pero lo sucedido a Joan Casanovas va mucho más allá.
Este viajero de Rodalies ha enviado una carta a EL PERIÓDICO para explicar su drama personal, que atribuye a las consecuencias del mal servicio ferroviario: "Mi pareja me dejó, harta de que yo llegara tarde a casa por culpa de los trenes".
"Los retrasos y cancelaciones diarias de los trenes de la línea R11 (Girona-Barcelona) pudieron con nuestra relación. Ella me quería. Lo sé. Pero acabó dejándome, y yo sin poder hacer nada", relata con amargura. Joan Casanovas señala a las "quejas", el "cansancio" y el "estrés" por el mal funcionamiento de Rodalies como responsables del deterioro de su relación sentimental.
"Ahora siguen los retrasos y cancelaciones. Pero ahora no tengo prisa. Nadie me espera en casa", termina apesadumbrado.
"Transformar ciudadanos en filósofos estoicos"
Con más filosofía se toma las desventuras de Rodalies otro lector de EL PERIÓDICO, Sergio Gómez. "Hay personas que pagan un retiro espiritual para aprender a controlar el enfado y aceptar que no todo depende de ellas. También podrían coger Rodalies", plantea al inicio de su carta.
El azote de la canícula durante la espera inspira su reflexión: "El calor derrite las ideas, el sudor empapa la camisa y el tren no llega. Primero uno se enfada. Después se desespera. Finalmente, se resigna. Es un proceso tan perfecto que debería estudiarse en las facultades de Psicología."
Sergio Gómez interpreta que "Rodalies no es un servicio de transporte", sino "una máquina que transforma a ciudadanos con prisa en filósofos estoicos". "Uno entra queriendo llegar a una reunión y sale comprendiendo que el universo es caótico y que, en realidad, no controlamos absolutamente nada", concluye con resignación.
Plan de reforma de Rodalies
El Govern de la Generalitat presentó a finales de junio un ambicioso plan de reforma integral de los servicios ferroviarios de Catalunya a fin de que puedan absorber un millón de viajeros diarios en 2040, frente a los 455.000 actuales. Para ello se prevé reorganizar varias líneas de Rodalies y Regionals, crear algunas nuevas y coordinar los horarios de los trenes en estaciones estratégicas para facilitar los transbordos, según informó Pau Lizana en EL PERIÓDICO.
Los cambios previstos incluyen alargar la R1 y la R2 hasta la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y cinco líneas nuevas: la R9, la R18, la R19, la RL5 y la R88. También se pretende que las frecuencias vayan mejorando progresivamente en los sistemas de Rodalies de Lleida, Girona y Tarragona.
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