Un choque entre un autobús y dos turismos corta totalmente la N-240 en Montblanc

Un choque entre un autobús y dos turismos ha obligado a cortar la N-240 en Montblanc, según han informado los Bombers de la Generalitat y el Servei Català de Trànsit (SCT).

El aviso del accidente se ha recibido alrededor de las 11.00 horas en el kilómetro 38,6 de la N-240, en la zona del polígono industrial Pla de les Forques.

Según las primeras informaciones, se habría producido una colisión frontolateral entre un coche y un autobús, con la implicación de hasta cuatro vehículos más.

Siete dotaciones de los Bombers se han desplazado hasta el lugar de los hechos y trabajan en la excarcelación de dos ocupantes del turismo que ha chocado contra el autobús.

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Por su parte, el autocar transportaba a unos cuarenta pasajeros, que habrían resultado ilesos.