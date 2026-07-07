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Sin cambio de tren

Nueva ruta desde Barcelona a uno de los destinos de verano más demandados en la Costa del Sol: siete horas y tres paradas

El trayecto estará operativo a finales de mes y permitirá viajar sin transbordos

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Un tren de alta velocidad de Ouigo en la Estación de Barcelona-Sants, en una imagen de archivo.

Un tren de alta velocidad de Ouigo en la Estación de Barcelona-Sants, en una imagen de archivo. / Ferran Nadeu

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Ouigo pone en servicio, a finales de mes, un nuevo tren de alta velocidad sin transbordo desde Barcelona hacia el sur del país, en una ruta que, hasta ahora, se realizaba cambiando de tren en Madrid.

Se trata de la primera vez que la compañía francesa operará esta ruta transversal durante la temporada de verano, que unirá la capital catalana con Málaga los fines de semana, desde el 20 de julio hasta el 6 de septiembre.

La ruta pasará (y parará) por Zaragoza, Madrid y Córdoba, de viernes a lunes durante todo ese periodo, a excepción de 24, 26 y 31 de julio y 2 de agosto, según detalla la compañía ferroviaria en un comunicado.

Siete horas de viaje

Esta nueva conexión, cuya primera circulación saldrá de Barcelona a las 7.35 horas, conectará la capital catalana con Málaga en siete horas. En sentido contrario, los trenes partirán de Málaga a las 16.50 horas.

"Con este nuevo servicio, Ouigo responde al incremento de la demanda hacia la Costa del Sol en verano, consolidando su apuesta por una movilidad accesible, eficiente y adaptada a las necesidades de los viajeros", sostiene la compañía.

El tren saldrá de Barcelona-Sants a las 07.35, con parada en Zaragoza a las 09.07, llegada a Madrid a las 11.05, y continuación hacia Málaga, con parada en Córdoba a las 13.25 y llegada final a las 14.31.

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En sentido contrario, los trenes partirán de Málaga a las 16.50, con parada en Córdoba a las 17.44, llegada a Madrid a las 19.42, parada en Zaragoza a las 21.47 y llegada a Barcelona a las 23.56.

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