Esta es la carretera con más multas por radares de la Catalunya central: 40 conductores multados cada día

La comarca de la Catalunya central donde más multas pusieron los radares del Servei Català de Trànsit en vías interurbanas, durante el 2025 y los primeros cuatro meses de este 2026, ha sido la Anoia. Este protagonismo lo obtiene gracias a la A-2, donde más vehículos se han cazado en toda la veguería central entre enero de 2025 hasta abril de 2026. De las 50.021 multas, la Anoia aporta 19.692, el 39,367% del total. Suponen 1.230,75 multas al mes y 40,03 al día. De todos estos vehículos cazados, el 97,1% han sido por radares de la A-2.

Entre Jorba y Veciana se encuentran dos de los cinemómetros que más multas han puesto en la autovía, situados en los puntos kilométricos 545,1, con 8.248 multas, y 539,2, con 5.003. Estos son dos radares de tramo que cubren un fragmento de cerca de seis kilómetros en los que suman una cantidad de 828,19 multas al mes, que equivalen a 27,6 multas al día. La velocidad máxima del fragmento que cubre es de 120 kilómetros por hora.

La A-2 tiene un tercer radar que ocupa la segunda posición en el ranking de cinemómetros que más han multado entre enero del año pasado y este abril en la Anoia y la Catalunya central. Está situado en El Bruc, concretamente en el punto kilométrico 570,1, y con una cantidad de 5.869 multas puestas en 16 meses, que son 366,8 multas al mes y 12,23 diarias. Como los dos anteriores, este también es un radar de tramo, pero con la velocidad máxima fijada en los 100 kilómetros por hora.

Ninguno de estos radares entra dentro del top 10 de radares que más sancionan en Catalunya. El cinemómetro de la veguería central que más se acerca es el del kilómetro 545,1 de la A-2 entre Veciana y Jorba, que ocuparía la 11.ª posición. Aun así, la cifra de 8.248 multas queda muy lejos de las 74.878 multas que ha registrado el radar de la C-31 del Baix Empordà situado en el punto kilométrico 312,7, que lidera la lista. Este radar, por sí solo, ha cazado más vehículos que todos los radares de las vías interurbanas de la Catalunya central juntos.

La C-1412a

El resto de radares situados en vías interurbanas de la Anoia están en la C-1412a, pero, a diferencia de los de la A-2, tienen cifras mucho más bajas que no llegan a las 300 multas. Estos están localizados en el kilómetro 41,6, en Prats de Rei, con 281 multas; en el 53,2, en Copons, con 165, y en el kilómetro 39,8, en Calaf, con 126.

Los 10 radares que más multan en la Catalunya central

Los radares que aparecen a continuación son los radares que más multas han puesto en la Catalunya central dentro del período mencionado.

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A2, km 545,1, entre Veciana y Jorba: 8.248 multas

A2, km 570,1, El Bruc: 5.869 multas

A2, km 539,2, entre Jorba y Veciana: 5.003 multas

C-16, km 78, Puig-Reig: 4.408 multas

C-25, km 143,3, Sallent: 3.863 multas

C-16, km 68,2, Balsareny: 3.675 multas

C-16, km 51, Manresa: 2.637 multas

C-55, km 68,1, Clariana de Cardener: 2.460 multas

N-340, km 1.242,2, Sant Vicenç dels Horts: 1.932 multas

C-16, km 51,1, Manresa: 1.884 multas

C-16, km 113,5, Guardiola de Berguedà: 1.618 multas

Fuente: Regió7