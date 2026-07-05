Transporte ferroviario
Una incidencia en la estación del aeropuerto obliga a los trenes de la R2 Nord a iniciar y finalizar el recorrido en El Prat
Los pasajeros pueden llegar a la infraestructura en metro con la línea L9S.
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Los trenes de la línea R2 Nord de Rodalies inician y finalizan su recorrido en El Prat debido a una incidencia en la estación de la misma línea en el aeropuerto Josep Tarradellas-Barcelona-El Prat. Así lo ha informado Renfe en un mensaje este domingo.
Según ha afirmado la operadora, la incidencia se ha producido en la estación del aeropuerto de El Prat esta tarde. Los pasajeros pueden llegar a la infraestructura en metro con la línea L9S.
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