Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería NacionalIncendio la BisbalLes GavarresTráfico Tour 2026Tour en directoMossosAlquiler a jubiladosUcrania
instagramlinkedin

Polémica

Los conductores coinciden: “Ya no quiero el coche con marchas. Es más fácil y te puedes centrar en ver lo que pasa a tu alrededor”

Algunos usuarios prefieren los coches automáticos, impulsado por el aumento de los eléctricos y el cambio normativo europeo

'Boom' del 'código 78', el carnet de conducir exclusivo para coches automáticos: es más fácil y sirve para el vehículo eléctrico

Lo dice una directiva europea: un curso de 7 horas permitirá conducir coches manuales con el carnet de vehículos automáticos

Los usuarios se empiezan a decantar por los coches automáticos

Los usuarios se empiezan a decantar por los coches automáticos / 3Cat

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El auge de los coches eléctricos es una realidad. Hace años no había ninguna alternativa para elegir, pero ahora el mundo ha avanzado y han aparecido variables a la hora de conducir. Por ejemplo, los coches eléctricos que usan un sistema automático, sin marchas. Es una opción más cómoda, ya que no tienes que ir cambiando de marcha cuando frenas, paras o avanzas.

Una modalidad que cada vez es más común, hasta en las autoescuelas. A la hora de hacer examenes, muchas personas prefieren hacerlo con un vehículo automático. Una elección que puede resultar ser cómoda, pero que tiene sus limitaciones.

Por ejemplo, el código 78, que significa que solamente puede conducir este tipo de coches. Es decir, si se pone a conducir un coche manual, podría ser multado.

Una nueva era

No obstante, la UE está adaptando está restricción a la era moderna, ya que en 2029 ya no se venderán coches con marchas y seguir con estas multas es excesivo. En la actualidad, existe un auge de vehículos eléctricos e híbridos automáticos. Las marcas producen más coches sin marchas porque se necesitan menos maniobras. Incluso las autoescuelas han empezado a comprar coches automáticos. "El mercado es el que manda," cuenta Adrià Sánchez de Hoy-Voy.

Por lo que hace al mundo de los transportes, los buses y autobuses también están aprendiendo con conducción manual. "En mi casa vamos con coches automáticos, porque es más fácil y así no estás pendiente de lo que sucede a tu alrededor", dice Joana Ripoll, en declaraciones a 3Cat.

Noticias relacionadas

"Cuesta más para la generación de los padres, que tienen inculcado más el cambio manual y parece que no terminemos de apostar del todo por el automático, y al final es el futuro", añade Ariadna Oliver.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
  2. Sarah y Judith Andic sostienen que no había discrepancias por la herencia y que Jonathan acordó con su padre dejar Mango
  3. El Institut Josep Carreras despidió a dos cargos protegidos por la ley que denunciaron desvíos de fondos y otras irregularidades
  4. El incendio de Les Gavarres sigue quemando sin control y alcanza ya las 2.300 hectáreas afectadas
  5. Protecció Civil pide no desplazarse desde Barcelona a la Costa Brava 'por los incendios forestales activos
  6. Ouigo abre nueva ruta desde Barcelona a uno de los destinos de verano más demandados en la Costa del Sol
  7. Alejandro Sáez, experto de la Organización Meteorológica Mundial: 'En 20 años, quizá recordaremos este verano como uno de los más fríos
  8. Los Mossos, en alerta por la expansión de bandas juveniles por Barcelona y su área metropolitana

Los conductores coinciden: “Ya no quiero el coche con marchas. Es más fácil y te puedes centrar en ver lo que pasa a tu alrededor”

Los conductores coinciden: “Ya no quiero el coche con marchas. Es más fácil y te puedes centrar en ver lo que pasa a tu alrededor”

Iberia Joven: el nuevo plan de vuelos rebajados para estudiantes y menores de 30 años

Iberia Joven: el nuevo plan de vuelos rebajados para estudiantes y menores de 30 años

Un taxista rural logra apoyo de Europa para conectar a todo un pueblo: "Es una tranquilidad"

Un taxista rural logra apoyo de Europa para conectar a todo un pueblo: "Es una tranquilidad"

Adjudicada la construcción del cambiador ferroviario de Vila-seca por 23 millones de euros

Adjudicada la construcción del cambiador ferroviario de Vila-seca por 23 millones de euros

El Camp de Tarragona supera los 2,3 millones de desplazamientos diarios, pero el transporte público solo representa el 6 %

El Camp de Tarragona supera los 2,3 millones de desplazamientos diarios, pero el transporte público solo representa el 6 %

Ouigo abre nueva ruta desde Barcelona a uno de los destinos de verano más demandados en la Costa del Sol

Ouigo abre nueva ruta desde Barcelona a uno de los destinos de verano más demandados en la Costa del Sol

Reabren totalmente la AP-7 en Tarragona tras más de once horas de atascos por un accidente con un camión volcado

Reabren totalmente la AP-7 en Tarragona tras más de once horas de atascos por un accidente con un camión volcado

Cambios para los ciclistas en los arcenes de las carreteras españolas