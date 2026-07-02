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Cambios en el permiso de conducir este 2026: la norma de la DGT que afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

La nueva regulación reduce el tiempo de renovación a partir de los 65 años y exime del pago de tasas a los mayores de 70

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Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 / DGT / VÍDEO: EL PERIÓDICO

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Mariona Carol

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El permiso de conducir continúa siendo un elemento esencial para millones de ciudadanos. No solo garantiza la libertad de desplazamiento y la posibilidad de viajar cuando uno lo desea, sino que también constituye una herramienta de trabajo para numerosos profesionales. Por ello, perderlo o no poder renovarlo puede suponer un problema significativo.

En España no existe un límite de edad para dejar de conducir. La Dirección General de Tráfico (DGT) insiste en que la capacidad para seguir al volante depende del estado físico, sensorial y cognitivo del conductor, no de su fecha de nacimiento.

Renovaciones más frecuentes desde los 65 años

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial, la DGT establece que, desde los 65 años, se reduce el periodo de vigencia del permiso para aumentar la frecuencia de los reconocimientos médicos. Estos controles permiten verificar que las aptitudes necesarias para conducir se mantienen intactas.

Los periodos máximos de vigencia quedan fijados en 5 años para permisos AM, A1, A2, A, B y licencias de conducción. Y 3 años para permisos profesionales de camiones y autobuses (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1…).

Exención de tasas para mayores de 70 años

A partir de los 70 años, los conductores no deben pagar las tasas de renovación del permiso, aunque sí deben abonar el coste del reconocimiento médico obligatorio. Este examen debe realizarse siempre en un centro autorizado por la DGT, que comunica directamente el resultado a Tráfico. Además, las personas de esta franja de edad pueden realizar la gestión sin necesidad de solicitar cita previa.

En 2026, esto implica que los nacidos en 1956 estarán exentos del pago de tasas si les corresponde renovar el permiso este año.

Qué cambia para los nacidos en 1961

Los conductores que cumplen 65 años en 2026, es decir, los nacidos en 1961, deberán comenzar a renovar su permiso cada 5 años en lugar de cada 10, tal como establece la normativa vigente.

La edad no excluye de la conducción

Tanto la DGT como el RACE recuerdan que ningún colectivo queda automáticamente excluido de conducir por razón de edad.

Solo deben dejar de hacerlo quienes:

  • No superen el reconocimiento médico obligatorio.
  • Presenten limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas incompatibles con una conducción segura.
  • Tengan el permiso retirado por resolución administrativa o judicial.

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Los Centros de Reconocimiento de Conductores son los encargados de evaluar la aptitud mediante los conocidos tests psicotécnicos, que analizan visión, audición, coordinación, reflejos y estado cognitivo. Mientras estas pruebas se superen, el permiso puede renovarse sin límite de edad.

Fuente: Sport

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