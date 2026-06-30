La UE refuerza su ‘lista negra’: más de 150 aerolíneas vetadas por motivos de seguridad

La Unión Europea continúa endureciendo su control sobre la seguridad en la aviación internacional mediante la actualización periódica de la conocida Lista de Seguridad Aérea (ASL), un instrumento clave que prohíbe o restringe la actividad de aerolíneas que no cumplen con los estándares internacionales.

Según los últimos datos, publicados el pasado 9 de junio, un total de 154 aerolíneas tienen actualmente prohibido operar en el espacio aéreo comunitario. Esta medida afecta tanto a vuelos con origen o destino en la UE como a aquellos que sobrevuelan su territorio.

La ASL no solo incluye compañías que operan en Europa, también incorpora aerolíneas que nunca han volado en territorio comunitario, con el objetivo de alertar a los pasajeros sobre posibles riesgos de seguridad en otros países.

Una herramienta preventiva con impacto global

De hecho, cuando las autoridades de aviación de un Estado presentan deficiencias graves en la supervisión, la Comisión Europea puede incluir a todas las aerolíneas certificadas en ese país.

Desde su creación en 2006, la lista se ha actualizado en 48 ocasiones y se ha consolidado como un referente internacional en materia de seguridad aérea. Su carácter preventivo ha demostrado ser eficaz: muchos países han reforzado sus controles para evitar que sus compañías sean incluidas en este listado.

El proceso de actualización está respaldado por el Comité de Seguridad Aérea de la UE, formado por expertos de los estados miembros y con el apoyo técnico de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA). Este comité se reúne varias veces al año para evaluar posibles cambios, aunque también puede actuar con rapidez en situaciones de emergencia.

Dos niveles de restricción

La lista se divide en dos anexos. El primero recoge las aerolíneas completamente vetadas en la UE, mientras que el segundo incluye aquellas que pueden operar bajo condiciones estrictas. En algunos casos, incluso las compañías prohibidas pueden realizar vuelos mediante acuerdos de arrendamiento con tripulación, siempre que utilicen aeronaves de operadores que sí cumplen las normativas.

Lista de operadores aéreos prohibidos en la UE.

Además, 16 autoridades nacionales de aviación están bajo vigilancia por problemas en la supervisión de la seguridad, lo que evidencia que el foco de la UE no solo está en las aerolíneas, sino también en los sistemas regulatorios de terceros países.

Última aerolínea incluida en la lista

La aerolínea Air Express Algeria ha sido la última aerolínea incluida en la lista de compañías vetadas por la Unión Europea tras detectarse importantes deficiencias en materia de seguridad. Según ha informado la Comisión Europea, los análisis realizados por expertos comunitarios pusieron de manifiesto “graves inquietudes” relacionadas con el cumplimiento de los estándares internacionales, evidenciando fallos significativos en los protocolos de la compañía.

Fundada en 2002, esta empresa argelina centra su actividad en operaciones especializadas como el transporte de personal, misiones de evacuación médica y el traslado de cargas ligeras. Dispone de una flota aproximada de 15 aeronaves, que dejarán de estar autorizadas para operar en el espacio aéreo europeo desde ahora mismo.

Con esta decisión, Air Express Algeria se convierte en la primera aerolínea de Argelia en ser incorporada a la lista negra comunitaria, un registro que agrupa actualmente a más de 150 compañías procedentes de 16 países extracomunitarios.

Garantía para los pasajeros

La Comisión Europea subraya que esta lista busca ofrecer transparencia y confianza a los viajeros. Antes de volar, recomienda consultar siempre la versión más reciente del listado, ya que las actualizaciones pueden introducir cambios relevantes en poco tiempo.

En un contexto de crecimiento constante del tráfico aéreo global, la ASL se mantiene como una de las principales herramientas de la Unión Europea, para garantizar que la seguridad siga siendo la prioridad absoluta en los cielos.