Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaRegularización migrantesSánchezIsak AndicTour de FranciaAvería luzOutlets BarcelonaCalorAlquilar a jubiladosAlemaniaPaíses BajosCuadro Mundial
instagramlinkedin

Fijos y de tramo

Estos son los radares de velocidad de la provincia de Girona

Así es como de verdad funciona el radar que más multa en España: solo si haces este gesto en carretera

Te multan sin que te des cuenta: así son las motos camufladas de la DGT

Señal que indica la presencia de un radar.

Señal que indica la presencia de un radar. / ANIOL RESCLOSA / DDG

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Neus Castellet

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) y el Ministerio de Transportes han instalado conjuntamente los radares en Catalunya, de forma que en la red viaria catalana ya están activados más de 200 puntos de control de la velocidad.

Además de los radares de tramo, el SCT también controla la velocidad mediante radares fijos y móviles, incluso aerotransportados en helicóptero.

Radares fijos en Girona

  • Aiguaviva (Gironès), en la A-2
  • Arbúcies (Selva), en la GI-552
  • Argelaguer (Garrotxa), en la A-26
  • Bàscara (Alt Empordà), en la N-2
  • Begur (Baix Empordà), en la C-31
  • Bescanó (Gironès), en la N-141a
  • Blanes (Selva), en la GI-682
  • Cabanelles (Alt Empordà), en la N-260
  • Caldes de Malavella (Selva), en la C-35
  • Campdevànol (Ripollès), en la N-260
  • Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà), en la C-31
  • Forallac (Baix Empordà), en la C-66
  • Garriguella (Alt Empordà), en la N-260
  • Hostalric (Selva), en la C-35
  • Llambilles (Gironès), en la C-65
  • Lloret de Mar (Selva), en la C-63
  • Maçanet de la Selva (Selva), en la N-2
  • Palol de Revardit (Pla de l'Estany), en la C-66
  • Pont de Molins (Alt Empordà), en la N-2
  • Riudarenes (Selva), en la C-63
  • Sant Ferriol (Garrotxa), en la C-66
  • Sant Jaume de Llierca (Garrotxa), en la A-26
  • Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), en la C-33
  • Sant Joan les Fonts (Garrotxa), en la A-26
  • Saus-Camallera (Alt Empordà), en la GI-623
  • Siurana (Alt Empordà), en la C-31
  • Tossa de Mar (Selva), en la GI-682
  • Ventalló (Alt Empordà), en la C-31a
  • Vidreres (Selva), en la C-63
  • Vilobí d'Onyar (Selva), en la C-25

Radares tramo

  • Agullana - Capmany (Alt Empordà), en la N-2
  • Capmany - Agullana (Alt Empordà), en la N-2
  • Cassa de la Selva - Llagostera (Gironès), en la C-65
  • Corçà-Rupià-La Pera-Flaçà-Sant Joan de Mollet (Baix Empordà - Gironès), , en la C-65
  • El Pont del Príncep - Els Hostalets (Alt Empordà), en la N-2
  • Els Hostalets - El Pont del Príncep (Alt Empordà), en la N-2
  • Fornells de la Selva - Quart (Gironès), en la N-2
  • Girona (Gironès), en la N-2
  • Quart - Fornells de la Selva (Gironès), en la N-2
  • Sant Joan de Mollet-Flaçà-La Pera-Rupià-Corçà (Baix Empordà - Gironès), en la C-66

Cabe destacar que los radares móviles también son frecuentes en vías como la C-31, N-2 o C-65.

Noticias relacionadas

La velocidad excesiva es uno de los principales factores concurrentes de la siniestralidad viaria en Catalunya, donde en 2023 intervino como causa en el 10,6 % de los accidentes con víctimas en vías interurbanas. Además, cuanto mayor es la velocidad a la que circula el vehículo, más alta es la violencia del impacto, lo que aumenta el riesgo de mortalidad o de sufrir lesiones con secuelas graves.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. España suspende en osteoporosis: el 72% de mujeres de más 50 años no reciben tratamiento tras una fractura por fragilidad
  2. Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista en unas maniobras en Huesca
  3. España se adentra en una semana marcada por el calor y cruza los dedos ante un posible aumento de las temperaturas el viernes
  4. Catalunya activa avisos por altas temperaturas y calor nocturno en el litoral ante máximas por encima de los 36 y mínimas que no bajarán de los 26
  5. Alumnos y familias llevan a Educació una reclamación tras el suspenso general de las Matemáticas de la Selectividad: 'Era imposible acabar el examen
  6. José Hernández, neurocirujano: 'Envejecer es opcional, con buenas rutinas puedes rebajar un 60% el riesgo de alzhéimer
  7. Una tormenta repentina obliga a activar los avisos por inundaciones y lluvias torrenciales en provincia de Girona
  8. La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano

Estos son los radares de velocidad de la provincia de Girona

Estos son los radares de velocidad de la provincia de Girona

Un taxista rural logra apoyo de Europa para mantener conectado a todo un pueblo: "Es una tranquilidad"

Un taxista rural logra apoyo de Europa para mantener conectado a todo un pueblo: "Es una tranquilidad"

Iberia Joven: el nuevo plan de vuelos rebajados para menores de 30 años y estudiantes

Iberia Joven: el nuevo plan de vuelos rebajados para menores de 30 años y estudiantes

Un muerto y siete heridos en un accidente entre una furgoneta y un camión en la AP-2 en Montblanc

Un muerto y siete heridos en un accidente entre una furgoneta y un camión en la AP-2 en Montblanc

Ferrmed avisa del colapso del Corredor Mediterráneo si no se duplican las infraestructuras ferroviarias de Barcelona y Tarragona

Ferrmed avisa del colapso del Corredor Mediterráneo si no se duplican las infraestructuras ferroviarias de Barcelona y Tarragona

Entrará en vigor: Catalunya prohibirá hacer esta maniobra a las motos en carretera (que sí podrá hacerse en el resto de España)

Entrará en vigor: Catalunya prohibirá hacer esta maniobra a las motos en carretera (que sí podrá hacerse en el resto de España)

¿Cómo saber si mi tren está afectado por la huelga de Renfe este lunes?

Las multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos

Las multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos