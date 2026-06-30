Fijos y de tramo
Estos son los radares de velocidad de la provincia de Girona
Así es como de verdad funciona el radar que más multa en España: solo si haces este gesto en carretera
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Neus Castellet
El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) y el Ministerio de Transportes han instalado conjuntamente los radares en Catalunya, de forma que en la red viaria catalana ya están activados más de 200 puntos de control de la velocidad.
Además de los radares de tramo, el SCT también controla la velocidad mediante radares fijos y móviles, incluso aerotransportados en helicóptero.
Radares fijos en Girona
- Aiguaviva (Gironès), en la A-2
- Arbúcies (Selva), en la GI-552
- Argelaguer (Garrotxa), en la A-26
- Bàscara (Alt Empordà), en la N-2
- Begur (Baix Empordà), en la C-31
- Bescanó (Gironès), en la N-141a
- Blanes (Selva), en la GI-682
- Cabanelles (Alt Empordà), en la N-260
- Caldes de Malavella (Selva), en la C-35
- Campdevànol (Ripollès), en la N-260
- Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà), en la C-31
- Forallac (Baix Empordà), en la C-66
- Garriguella (Alt Empordà), en la N-260
- Hostalric (Selva), en la C-35
- Llambilles (Gironès), en la C-65
- Lloret de Mar (Selva), en la C-63
- Maçanet de la Selva (Selva), en la N-2
- Palol de Revardit (Pla de l'Estany), en la C-66
- Pont de Molins (Alt Empordà), en la N-2
- Riudarenes (Selva), en la C-63
- Sant Ferriol (Garrotxa), en la C-66
- Sant Jaume de Llierca (Garrotxa), en la A-26
- Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), en la C-33
- Sant Joan les Fonts (Garrotxa), en la A-26
- Saus-Camallera (Alt Empordà), en la GI-623
- Siurana (Alt Empordà), en la C-31
- Tossa de Mar (Selva), en la GI-682
- Ventalló (Alt Empordà), en la C-31a
- Vidreres (Selva), en la C-63
- Vilobí d'Onyar (Selva), en la C-25
Radares tramo
- Agullana - Capmany (Alt Empordà), en la N-2
- Capmany - Agullana (Alt Empordà), en la N-2
- Cassa de la Selva - Llagostera (Gironès), en la C-65
- Corçà-Rupià-La Pera-Flaçà-Sant Joan de Mollet (Baix Empordà - Gironès), , en la C-65
- El Pont del Príncep - Els Hostalets (Alt Empordà), en la N-2
- Els Hostalets - El Pont del Príncep (Alt Empordà), en la N-2
- Fornells de la Selva - Quart (Gironès), en la N-2
- Girona (Gironès), en la N-2
- Quart - Fornells de la Selva (Gironès), en la N-2
- Sant Joan de Mollet-Flaçà-La Pera-Rupià-Corçà (Baix Empordà - Gironès), en la C-66
Cabe destacar que los radares móviles también son frecuentes en vías como la C-31, N-2 o C-65.
La velocidad excesiva es uno de los principales factores concurrentes de la siniestralidad viaria en Catalunya, donde en 2023 intervino como causa en el 10,6 % de los accidentes con víctimas en vías interurbanas. Además, cuanto mayor es la velocidad a la que circula el vehículo, más alta es la violencia del impacto, lo que aumenta el riesgo de mortalidad o de sufrir lesiones con secuelas graves.
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