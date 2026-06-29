Un muerto y siete heridos en un accidente entre una furgoneta y un camión en la AP-2 en Montblanc

Un vecino de Girona de 55 años ha muerto este lunes por la mañana en un accidente de tráfico en la AP-2, a la altura de Montblanc, en la comarca de la Conca de Barberà, donde han resultado heridas otras siete personas. La víctima viajaba como pasajero delantero en una furgoneta que, por causas que todavía se investigan, colisionó por alcance contra un camión que transportaba hierro.

El siniestro vial mortal tuvo lugar en el punto kilométrico 193 de la AP-2, en sentido Lleida. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso cuando pasaban dos minutos de las ocho de la mañana y en la furgoneta viajaban ocho personas. Como consecuencia del impacto, falleció el pasajero delantero, J. G. D., de 55 años y vecino de Girona.

El resto de los ocupantes de la furgoneta también resultaron heridos. Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, una persona sufrió heridas graves y otras seis resultaron heridas de carácter leve. Todas ellas fueron trasladadas al Hospital de Sant Pau. El conductor del camión resultó ileso.

A raíz del accidente, se desplazaron hasta el lugar de los hechos cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y seis unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas, además del helicóptero medicalizado y del equipo de apoyo psicológico del SEM. El accidente obligó a cortar la AP-2 en sentido Lleida hasta las 10:15 de la mañana, cuando se pudo reabrir un carril. La circulación quedó totalmente restablecida a las doce del mediodía.

Con esta víctima, ya son 67 las personas fallecidas en las carreteras catalanas desde principios de año, según los datos provisionales del Servicio Catalán de Tráfico.

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Un fallecido en Brunyola

Este no ha sido el único accidente mortal registrado este lunes. En las comarcas gerundenses, un hombre de 46 años también ha fallecido por la mañana en una salida de vía en la C-63, a la altura de Brunyola, en la comarca de la Selva.