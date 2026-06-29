¿Cómo saber si mi tren está afectado por la huelga de Renfe este lunes?

La huelga convocada por el Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) mantiene este lunes alteraciones en el servicio ferroviario de Renfe en toda España y ya han sido cancelados centenares de trenes, mientras miles de viajeros se enfrentan a dudas sobre si podrán realizar los desplazamientos previstos.

La convocatoria afecta a todos los centros de trabajo del Grupo Renfe y coincide con una jornada laborable de finales de junio, un periodo en el que confluyen los desplazamientos habituales por motivos de trabajo con el incremento de movilidad propio del inicio de las vacaciones estivales.

Servicios mínimos en Catalunya y España

Ante esta situación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha decretado servicios mínimos para garantizar la movilidad de los viajeros y evitar la interrupción completa del servicio ferroviario.

Según la resolución ministerial, los trenes de Cercanías deben prestar el 75% del servicio habitual durante las horas punta y el 50% durante el resto de la jornada. En Media Distancia se garantiza el 65% de las circulaciones programadas y en el Alta Velocidad y Larga Distancia se mantiene el 73% de los servicios habituales.

En Catalunya, sin embargo, los servicios mínimos han sido fijados por la Generalitat, al tratarse de una competencia transferida. En Rodalies, se mantiene el 66% del servicio en franjas de mayor demanda (de 6.00 a 9.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas) y el 33% durante el resto del día.

Cómo saber si tu tren está afectado

Tanto Renfe como Rodalies recomiendan a los viajeros comprobar el estado de su trayecto antes de desplazarse a la estación. La consulta puede realizarse a través de la aplicación oficial de Rodalies, la aplicación de Renfe, los distintos canales de atención habilitados por ambas compañías y, en Catalunya, el sistema de información de circulaciones en tiempo real.

La Generalitat también mantiene actualizaciones permanentes sobre incidencias y modificaciones del servicio a través de sus canales oficiales, incluyendo redes sociales como X y el servicio de información mediante WhatsApp.

En el caso de Rodalies, además, se ha publicado un listado específico con los trenes incluidos dentro de los servicios mínimos para que los usuarios puedan consultar qué circulaciones se mantienen durante la jornada de huelga.

Qué hacer si tu tren ha sido cancelado

Los viajeros que comprueben que su tren no circula deben consultar si existe una alternativa incluida dentro de los servicios mínimos establecidos para su trayecto. En muchos casos, Renfe ha reubicado pasajeros en otros servicios próximos a la hora inicialmente contratada.

La resolución del ministerio también obliga a mantener operativos los servicios de atención al cliente y los puntos de información durante la huelga. Asimismo, establece que el personal de taquillas deberá gestionar devoluciones y cambios de billetes derivados de las alteraciones provocadas por el paro ferroviario.

Por ello, los pasajeros afectados pueden solicitar una cambio para otro tren disponible o tramitar la devolución del importe del billete en las mismas taquillas de las estaciones, en la web y la aplicación de Renfe, o a través de sus canales de atención al cliente.

Dónde informarse y presentar reclamaciones

El Ministerio considera esencial mantener operativos los servicios de información al viajero durante la jornada para gestionar incidencias y evitar problemas por la reducción de circulaciones. Los usuarios pueden dirigirse a las oficinas de atención al cliente, consultar canales digitales de Renfe y Rodalies o presentar reclamaciones mediante los procedimientos habituales habilitados por las compañías.

Las autoridades recomiendan seguir consultando el estado del servicio a lo largo del día, ya que las afectaciones pueden variar en función de la evolución de la huelga y de la circulación de los trenes incluidos dentro de los servicios mínimos.

La huelga convocada por el Sindicato Ferroviario en el Grupo Renfe tiene previsto iniciar otra jornada de huelga el próximo miércoles 15 de julio, donde el funcionamiento de consulta de horarios, afectaciones y de reclamaciones será el mismo que el de este lunes.

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