Retenciones generalizadas en Catalunya por la operación retorno de Sant Joan: colas en los accesos a Barcelona y en la AP-7

La operación retorno de Sant Joan está provocando una gran suma de retenciones este domingo por la tarde en las principales carreteras catalanas, especialmente en los accesos a Barcelona y en los corredores habituales de regreso desde la Costa Brava y la Cerdanya.

La AP-7 vuelve a concentrar colas, con hasta 7 kilómetros de retenciones entre Olèrdola y Santa Margarida i els Monjos en sentido Barcelona, además de otros 5 kilómetros entre la Roca del Vallès y Cardedeu y varios tramos con circulación lenta en Maçanet de la Selva y Llinars del Vallès.

Los accesos al área metropolitana de Barcelona también presentan complicaciones. La Ronda Litoral registra circulación intensa hacia el Nus del Llobregat, mientras que la Ronda de Dalt acumula retenciones tanto entre el Prat y Sant Boi como en dirección al Nus del Llobregat. La C-33 también presenta colas entre Montcada i Reixac y el Nus de la Trinitat, y la A-2 registra retenciones a la altura de Jorba en dirección a la capital catalana.

10 kilómetros entre Cercs y Bagà

En Catalunya Central, la C-16 presentauna de las mayores afectaciones de la jornada, con hasta 10 kilómetros de retenciones entre Cercs y Bagà, además de otros tramos con circulación lenta en Berga y Cercs. La C-17 también registra pequeñas retenciones a la altura de Ripoll en dirección a Vic.

Las carreteras de Girona y la Costa Brava mantienen una elevada intensidad de tráfico debido al retorno de los desplazamientos de fin de semana. La C-35 acumula 8 kilómetros de cola entre Vidreres y Caldes de Malavella hacia la AP-7, mientras que la C-65 presenta varios tramos con circulación lenta entre Llagostera y Santa Cristina d'Aro por un accidrnte que ha cortado un carril. También se registran congestiones en la C-31 entre Santa Cristina d'Aro y Castell-Platja d'Aro y en la GI-600 entre Tordera y Blanes.

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En la C-32 se concentran varios puntos de congestión. Hay retenciones entre Viladecans y Gavà en dirección a Barcelona, así como en distintos tramos del Maresme entre Alella y Teià, -con un carril cortado por accidente-Vilassar de Dalt y Cabrera de Mar, y entre Mataró y Sant Vicenç de Montalt, lo que dificulta el regreso desde la costa hacia la ciudad.