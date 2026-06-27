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Renfe corta la circulación de trenes entre Figueres y Flaçà por obras durante todo el fin de semana
En la estación de Flaçà habrá autobuses que conectarán con Figueres y harán parada en todas las estaciones intermedias del tramo. Además, habrá un autobús directo que conectará Girona y Figueres en ambos sentidos.
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Renfe ha cortado la circulación de trenes entre Figueres y Flaçà (Gironès) desde este sábado y hasta mañana domingo por las obras de mejora que se llevan a cabo en el puente sobre el río Ter entre Flaçà y Sant Miquel de Fluvià y en el paso inferior de la estación de Camallera (Alt Empordà).
Los trenes con origen en Barcelona circularán con normalidad hasta Flaçà. En esta estación habrá autobuses que conectarán con Figueres y harán parada en todas las estaciones intermedias del tramo. Además, habrá un autobús directo que conectará Girona y Figueres en ambos sentidos.
Entre Figueres y Portbou (Alt Empordà) se mantendrá la circulación ferroviaria habitual.
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