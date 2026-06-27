Prealerta Ferrocat
Un incendio entre vehículos cerca de las vías interrumpe la circulación de trenes entre Girona y Maçanet-Massanes
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Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat por un incendio cerca de las vías del tren que ha obligado a interumpir la circulación de la RG1 y la R11entre Girona y Maçanet-Massanes "a petición de los Bombers".
El incendio, que afecta a vegetación urbana, se ha originado en calle Oviedo de Girona, y ha quemado cuatro coches y ha dañado otros dos por radiación. Los Bombers han recibido el aviso a las 15:15 horas y trabajan con dos dotaciones.
"Los trenes pueden permanecer detenidos y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo", ha informado Rodalies en la red social 'X'.
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