Un camión volcado corta la A-2 a la altura de Lleida en sentido Barcelona

La A-2 ha quedado cortada este viernes hacia las 5 horas en Lleida, en sentido Barcelona, a causa de un camión que transportaba cerdos que ha volcado en la vía.

Se hacen desvíos por la salida 470, hacia Els Alamús (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit en un mensaje en 'X'.

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El 112 ha recibido el aviso a las 4.32 y los Bombers de la Generalitat trabajan con tres dotaciones en este accidente, donde el conductor ha resultado ileso.