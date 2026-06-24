Movilidad
Restablecida la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla
La avería de un cable de alta tensión de Endesa sobre las catenarias de Adif en La Rinconada interrumpió el servicio el martes por la noche, afectando a todos los trayectos
La circulación en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla, así como el tráfico habitual de los trenes de Media Distancia y Cercanías, ha quedado totalmente restablecida este miércoles tras subsanarse la avería provocada por la caída de un cable de alta tensión sobre la infraestructura ferroviaria, informó Renfe en una publicación en X.
El incidente se originó el martes hacia las 20:00 horas, cuando un cable de la línea de media tensión de Endesa cayó sobre las catenarias de Adif a su paso por La Rinconada (Sevilla) por causas que aún se desconocen.
El suceso causó daños importantes en el tendido eléctrico y provocó un incendio en la vía que tuvo que ser sofocado preventivamente por un equipo de bomberos.
Como consecuencia de la avería, Adif se vio obligada a interrumpir la circulación entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, lo que afectó de forma generalizada a la alta velocidad con Andalucía y al núcleo de Cercanías.
Tras los trabajos conjuntos desarrollados a contrarreloj durante la madrugada por los técnicos de Endesa y Adif para retirar el cableado y reparar los daños bajo estrictas medidas de seguridad, la infraestructura ha recuperado la normalidad, permitiendo el restablecimiento completo del servicio ferroviario en todos sus trayectos.EFE
slls
- España registra una segunda noche consecutiva a más de 30 grados tras no haber registrado nunca ninguna por encima de este umbral en un mes de junio
- La ola de calor explota dejando hasta 45 grados en Jaén, 42 en Lleida, 40 en Guipúzcoa y los primeros récords del verano
- Muere Ignacio Gordillo, exfiscal de la Audiencia Nacional, a los 75 años
- Desbloqueado el parque eólico marino experimental del golfo de Roses
- Detenida en Tortosa por difundir mensajes racistas y homófobos a través de las redes sociales
- ¿Por qué los petardos explotan y las bengalas hacen luz? Así es la ciencia tras la pirotecnia de Sant Joan
- Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora del fuego en Talavera, que obliga a confinar cuatro pueblos
- ¿Cuándo salen las notas de selectividad en Catalunya?