Restablecida la circulación de Rodalies de la R14 en Tarragona tras el robo de cobre de este lunes

La circulación de los trenes de Rodalies de la R14 entre Montblanc y Vilaverd (Tarragona) se ha restablecido este martes desde las 7.42 horas tras el robo de cobre de este lunes.

Hasta la reparación total de la incidencia provocada por el robo de cobre, los trenes circulan con retrasos medios de 20 minutos, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

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Adif ha explicado este lunes que tardará cerca de dos meses en reparar los desperfectos provocados por el robo de cobre, el cual ha originado un incendio e "importantes daños" en las instalaciones ferroviarias.