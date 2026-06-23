Movilidad
Nuevo robo de cobre en la R3 de Rodalies entre La Garriga y Figaró (Barcelona)
Otra incidencia en la infraestructura obliga a cortar la línea entre Ripoll y Ribes de Freser
Operación salida por Sant Joan, en directo | Última hora del tráfico y principales retenciones en Barcelona y Catalunya
EP
La línea R3 de Rodalies ha sufrido un robo de cobre entre La Garriga y Figaró este martes sobre las 7.48 horas y los trenes no paran en La Garriga (Barcelona), informa Rodalies en un comunicado.
Este martes se recuperaba el servicio ininterrumpido de trenes entre La Garriga y Ribes de Freser (Girona) tras los trabajos de mejora llevados a cabo desde el pasado 11 de junio en el puente sobre el Río Ges y que han obligado a interrumpir el servicio entre Vic y Torelló (Barcelona).
A raíz de la incidencia, el servicio no llega a La Garriga y los trenes tienen su terminal en Figaró y se ofrece el servicio alternativo por carretera habitual entre Fabra i Puig (Barcelona) y Puigcerdà / La Tor de Querol (Girona). A partir de las 09.30, además, otra incidencia entre Ripoll i Ribes de Freser ha obligado a cortar la línea entre estas dos estaciones.
Así, los trenes de la R3 completan esta mañana el recorrido entre Figaró y Ripoll y alcanza el resto de paradas mediante el servicio habitual de buses sustitutorios.
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