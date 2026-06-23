Muere un conductor de un camión al chocar con otro camión en la AP-7 en Riudellots

El conductor de un camión ha muerto este martes por la tarde en un accidente en la AP-7, en Riudellots de la Selva. El choque ha ocurrido en el punto kilométrico 72, en sentido Francia, y se han visto implicados dos camiones.

Los Mossos d’Esquadra han recibido el aviso a las 17.02 horas. Por causas que todavía se están investigando, se ha producido un alcance entre dos vehículos pesados, con el impacto de un camión contra la parte posterior del otro. A consecuencia del accidente, el conductor de uno de los vehículos ha muerto y otra persona ha resultado herida leve.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado cinco patrullas de los Mossos d’Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y cuatro unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques. El accidente ha obligado a cortar la autopista en sentido Francia. El tráfico se ha desviado por la salida de Maçanet de la Selva y se han llegado a registrar unos nueve kilómetros de retenciones en sentido norte.

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10 muertos en la provincia

Con esta víctima mortal, ya son diez las personas muertas en accidentes de tráfico en las carreteras de Girona desde principios de año. Por comarcas, ha habido cuatro en la Selva, dos en el Gironès, dos en la Garrotxa y dos más en l’Alt Empordà. En el conjunto de Catalunya, ya son 63 las personas muertas este año en las carreteras catalanas, según los datos provisionales del Servei Català de Trànsit.