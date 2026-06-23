Tráfico
Muere un conductor de un camión al chocar con otro camión en la AP-7 en Riudellots
El accidente ha obligado a cortar la autopista en sentido Francia y ha provocado nueve kilómetros de retenciones
Sant Joan 2026, en directo | Última hora del tráfico y la operación salida, incidencias en el transporte público y verbenas en Barcelona y resto de Catalunya
Tony di Marino
El conductor de un camión ha muerto este martes por la tarde en un accidente en la AP-7, en Riudellots de la Selva. El choque ha ocurrido en el punto kilométrico 72, en sentido Francia, y se han visto implicados dos camiones.
Los Mossos d’Esquadra han recibido el aviso a las 17.02 horas. Por causas que todavía se están investigando, se ha producido un alcance entre dos vehículos pesados, con el impacto de un camión contra la parte posterior del otro. A consecuencia del accidente, el conductor de uno de los vehículos ha muerto y otra persona ha resultado herida leve.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado cinco patrullas de los Mossos d’Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y cuatro unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques. El accidente ha obligado a cortar la autopista en sentido Francia. El tráfico se ha desviado por la salida de Maçanet de la Selva y se han llegado a registrar unos nueve kilómetros de retenciones en sentido norte.
10 muertos en la provincia
Con esta víctima mortal, ya son diez las personas muertas en accidentes de tráfico en las carreteras de Girona desde principios de año. Por comarcas, ha habido cuatro en la Selva, dos en el Gironès, dos en la Garrotxa y dos más en l’Alt Empordà. En el conjunto de Catalunya, ya son 63 las personas muertas este año en las carreteras catalanas, según los datos provisionales del Servei Català de Trànsit.
El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.
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