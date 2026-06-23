Movilidad
Unos 490.000 vehículos saldrán este martes de Barcelona por la verbena de Sant Joan
Los Mossos desplegarán 286 agentes y 52 controles para garantizar una movilidad segura en la operación salida de Sant Joan, una de las de mayor intensidad del año
Última hora del tráfico en la operación salida por Sant Joan
Unos 490.000 vehículos saldrán este martes del área de Barcelona con motivo de la verbena de Sant Joan, en un dispositivo en el que por la tarde se limitará la velocidad a 80 kilómetros por hora en las principales vías para abandonar la capital catalana.
Según las previsiones del Servei Català de Trànsit, está previsto que este martes abandonen el área de Barcelona unos 490.000 vehículos y que mañana miércoles, festividad de Sant Joan, regresen a la capital catalana unos 240.000.
Según Tráfico, entre las 17.00 y las 22.00 horas de este martes se impedirá circular a los camiones en la AP-7 y además se limitará la velocidad a 80 por hora a todos los vehículos en la C-32 y la C-31 sur, la B-23, la AP-7 hasta Martorell y la Pota Nord hasta Montgat.
De cara a la verbena, los Mossos activarán a 286 agentes, que desplegarán 52 controles para garantizar una movilidad segura, en una de las noches con mayor intensidad de desplazamientos del año.
- Los conductores mayores de 74 años alcanzan la cifra récord de 1,9 millones y tienen la tasa de siniestralidad más baja
- Un pueblo de 44 habitantes de Soria inaugura una piscina climatizada de 1,3 millones financiada por las eólicas: 'Espero que dé vida al pueblo
- El impacto del kéfir en la microbiota: 'Es incluso mejor que el yogur, sus levaduras ayudan a absorber calcio y hierro
- Albert Ubach, víctima de tres maristas del colegio de Rubí: 'Me convirtieron en su juguete sexual
- Guía para saber distinguir un buen kéfir de otro que no lo es
- La Guardia Civil identifica una estafa a través de SMS fraudulentos que simulaban ser de bancos
- España encarrila ante Bruselas el cierre de la infracción ambiental que bloquea la ampliación de El Prat
- La Ruta 66 de Catalunya: un auténtico road-trip de 2.000 kilómetros entre montañas, viñedos y aguas cristalinas