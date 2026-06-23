Unos 490.000 vehículos saldrán este martes de Barcelona por la verbena de Sant Joan

Unos 490.000 vehículos saldrán este martes del área de Barcelona con motivo de la verbena de Sant Joan, en un dispositivo en el que por la tarde se limitará la velocidad a 80 kilómetros por hora en las principales vías para abandonar la capital catalana.

Según las previsiones del Servei Català de Trànsit, está previsto que este martes abandonen el área de Barcelona unos 490.000 vehículos y que mañana miércoles, festividad de Sant Joan, regresen a la capital catalana unos 240.000.

Según Tráfico, entre las 17.00 y las 22.00 horas de este martes se impedirá circular a los camiones en la AP-7 y además se limitará la velocidad a 80 por hora a todos los vehículos en la C-32 y la C-31 sur, la B-23, la AP-7 hasta Martorell y la Pota Nord hasta Montgat.

De cara a la verbena, los Mossos activarán a 286 agentes, que desplegarán 52 controles para garantizar una movilidad segura, en una de las noches con mayor intensidad de desplazamientos del año.