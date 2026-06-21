Estas son las normas que deberás recordar cuando viajes en avión

El pasado mes de abril, el aeropuerto de Barcelona-El Prat registró un nuevo récord de pasajeros, superando por primera vez la barrera de los cinco millones, exactamente 5.103.478 viajeros, un 4,1% más que el mismo mes de 2025.

Con un tránsito tan denso en los aeropuertos es importante que los usuarios conozcan plenamente sus derechos, desde el momento de reservar un vuelo hasta el despegue del avión.

Las autoridades europeas son conocedoras de la gran cantidad de incidencias que sufren los viajeros, como la denegación de embarque, los vuelos retrasados o cancelados. Es por eso que el Parlamento Europeo (PE) ha visto la necesidad de renovar la normativa sobre los derechos de los viajeros de avión, que no se actualizaba desde 2004, para una mayor transparencia en los procedimientos.

El 'overbooking' y otras situaciones

En primer lugar, el PE informa que los pasajeros tienen el derecho a que se les reembolse el importe del billete o se les ofrezca un vuelo alternativo, además de poder reclamar una indemnización, si un vuelo se retrasa más de tres horas, si se cancela con menos de 14 días de antelación o se les deniega el embarque.

Una de las razones principales por la que una aerolínea deniega el embarque a un pasajero es el 'overbooking' (vender más asientos de los disponibles), según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En este caso, la compañía debe pedir voluntarios entre los pasajeros para no volar en ese vuelo, con el derecho de un reembolso o transporte alternativo. Si no hay voluntarios suficientes y se deniega el embarque a los usuarios, estos tienen derecho a una indemnización, además de los ya mencionados.

La indemnización por vuelos retrasados o cancelados (o por situaciones como 'overbooking') depende de la distancia del vuelo: 250 euros para trayectos de hasta 1.500 km, 400 euros para aquellos de más de 1.500 y hasta 3.500 km y 600 euros para los que superen esa distancia. Si la aerolínea ofrece al afectado una combinación alternativa hasta su destino final o el retraso a la llegada no supera las cuatro horas, la indemnización se podrá reducir en un 50% para los trayectos más largos.

Atención plena a los pasajeros

Sin embargo, si el retraso o la cancelación del vuelo se debe a circunstancias ajenas al control de la aerolínea, esta podrá evitar el pago de la indemnización. Por ejemplo, catástrofes naturales, guerras, condiciones meteorológicas, pasajeros conflictivos o huelgas en los aeropuertos, en los servicios de navegación o en los proveedores de servicios de asistencia en tierra.

En cualquiera de estos casos, las compañías aéreas están obligadas a atender a los pasajeros que se vean afectados, proporcionándoles bebida gratuita cada dos horas de espera y comida cada tres. Si el retraso se prolonga durante muchas horas, también deberán proporcionar alojamiento de máximo tres noches.

Además, los usuarios disponen de hasta nueve meses para presentar una solicitud de indemnización y las aerolíneas tendrán 30 días para pagarla o invocar circunstancias extraordinarias.

Coste adicional por escoger asiento y llevar maleta

Otro de los cambios más significativos es la elección de los asientos, el cual supone un coste añadido al precio final del billete. El Parlamento ha estipulado que las familias con niños no sean separadas en el momento de asignar asientos, y obliga a las compañías a garantizar que cualquier persona que acompañe un niño menor de 14 años se siente a su lado sin tener que pagar un suplemento. Este derecho también se aplica a los pasajeros con discapacidad y movilidad reducida o las mujeres embarazadas.

Por otro lado, una de las cuestiones más problemáticas es la cantidad de equipaje que se puede llevar a bordo del avión. Si bien el PE ha ratificado que los artículos personales de medida pequeña como bolsos o mochilas no tengan un coste adicional, no se ha conseguido que la maleta de mano sea gratuita.

Sin embargo, las autoridades europeas sí que han mejorado la transparencia de los precios y la comparabilidad de los billetes de avión. Las aerolíneas, los intermediarios y los portales de búsqueda deben mostrar siempre, desde el inicio del proceso de reserva, la tarifa del billete de avión con el precio del equipaje de mano incluido. Al final del proceso, los pasajeros podrán elegir si viajar con o sin la maleta.

Fecha de aplicación

Además, las compañías aéreas están obligadas a permitir a los usuarios corregir errores ortográficos en el nombre de los viajeros y recibir la tarjeta de embarque en formato digital sin un coste adicional.

Además, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 advierte a estas compañías de que tampoco pueden cobrar por imprimir la tarjeta de embarque en el mostrador del aeropuerto, ya que consideran que es una práctica abusiva.

Con todo esto, la nueva normativa es aún un acuerdo provisional alcanzado en el Comité de Conciliación que debe ser confirmado por el Parlamento y Consejo europeos en las próximas seis semanas, con la posibilidad de prorrogar este plazo a otras dos semanas. Por lo tanto, el Parlamento tiene previsto votar por la aprobación de este acuerdo en el próximo mes de julio.

Sin embargo, el periodo de aplicación aún no está fijado, y las aerolíneas podrían disponer de hasta 12 meses para cumplir con la nueva normativa una vez aprobada.

Fuentes