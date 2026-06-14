La Fórmula 1 y un accidente en el Maresme complican la operación retorno: 14 kilómetros de retenciones en la AP-7 y 11 en la C-32

La celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya y un accidente en la C-32 a la altura de Calella han complicado este domingo la operación retorno en Catalunya, provocando importantes retenciones en varios puntos de la red viaria. La salida del circuito ha generado colas en la C-35 entre Granollers y Parets del Vallès, en dirección a la AP-7 y la C-17, así como congestión en la BP-5002 entre Vilanova del Vallès y Granollers.

La AP-7 concentra la mayor incidencia de la jornada, con hasta 14 kilómetros de retenciones entre Montmeló y Llinars del Vallès en sentido Tarragona, además de varios tramos con tráfico intenso hacia Girona y Barcelona. En la AP-7 también se registra circulación intensa entre Castellví de Rosanes y Castellbisbal en sentido Tarragona, mientras que hacia Barcelona se acumulan colas entre Avinyonet del Penedès y Santa Margarida i els Monjos, y entre Castellet i la Gornal y Banyeres del Penedès.

En Sant Celoni, la avería de un autocar ha obligado a cortar un carril en sentido Girona, mientras que Trànsit ha habilitado un carril adicional entre Llinars y Montornès del Vallès para intentar aliviar la circulación.

La C-32 también ha presentado complicaciones a lo largo de esta tarde. Un accidente entre Calella y Pineda de Mar ha obligado a cortar un carril en sentido Barcelona, generando congestión en la zona. Entre Alella y Cabrera hay todavía 11 kilómetros de retenciones por este siniestro. A ello se suman las retenciones habituales del retorno de fin de semana en el Maresme, con tráfico lento entre Sant Vicenç de Montalt y Mataró. Para mejorar la fluidez, se ha abierto un carril adicional entre Sant Andreu de Llavaneres y Montgat.

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