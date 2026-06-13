Retenciones en la AP-7, la C-33 y la C-35 por el Gran Premio de Fórmula 1 en el Circuit de Catalunya

La AP-7, la C-33 y la C-35 concentran este sábado al mediodía las principales retenciones por la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT). A las 12.15 horas, hay 7 kilómetros de circulación lenta en la AP-7, entre Mollet del Vallès y Montornès del Vallès; 3 kilómetros de retenciones en la C-33, entre Parets del Vallès y Mollet del Vallès; y 2 kilómetros de cola en la C-35, entre Granollers y Parets. De rebote, también hay 1,5 kilómetros de retención en la C-17 en Parets y 1 kilómetro en la BV-5003 en Montmeló. Por otro lado, un accidente corta dos carriles en la C-58 en Montcada i Reixac y provoca unos 3,5 kilómetros de congestión en sentido norte/Terrassa.

El siniestro de la C-58 también genera retenciones desde el nudo de la Trinitat y en la pata norte/B-20 y en la ronda Litoral/B-10 desde Santa Coloma de Gramenet. El carril bus-VAO se ha abierto a todos los vehículos, excepto camiones.

Aprovechar las horas valle

La previsión de Trànsit es que hasta este mediodía salgan del área de Barcelona unos 600.000 vehículos, además de que se estima que el Gran Premio movilice a miles de asistentes durante el sábado y el domingo. Se prevé que las jornadas de celebración del evento deportivo sean de elevada movilidad en cuanto a la circulación, sobre todo el domingo 14 de junio. La llegada al Circuit de Barcelona-Catalunya suele ser más escalonada, al contrario que la salida, en la que la afición sale aproximadamente al mismo tiempo y eso comporta una elevada movilidad que se traduce en complicaciones viarias. Por este motivo, Trànsit pide prudencia y paciencia a los usuarios.

Ante la elevada asistencia que se prevé en el Circuit, junto con la movilidad de fin de semana, el SCT recomienda a los conductores que circulen por la AP-7 que eviten hacerlo en las horas de más afluencia y aprovechen las horas valle, ya sea mientras se celebra el Gran Premio o posteriormente a su finalización, una vez se haya vaciado el grueso de vehículos. Al mismo tiempo, también se recomienda a los conductores que se desplacen hacia el norte del país, o regresen del norte del país, que lo hagan por el Maresme, mediante la C-32 Norte.

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La recomendación del organismo a los asistentes al Circuit es que lleguen al recinto de Montmeló en transporte público como principal alternativa al vehículo privado. En ningún caso los turismos y motocicletas podrán estacionar en los arcenes de las carreteras ni en lugares no habilitados, ya que podrían generar más problemas de movilidad para acceder al Circuit. Cabe destacar que los Mossos d’Esquadra y la organización activarán los servicios de grúa para retirar con la máxima celeridad los vehículos mal estacionados.