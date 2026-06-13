Movilidad
Esta es la localidad de Catalunya que se ha convertido en referente europeo por su carril bus rápido
El proyecto ha sido reconocido por Polis, la red europea de movilidad, como ejemplo de innovación y planificación urbana
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La red de corredores de Bus Rápido Catalunya (BRCat) entre Girona y Salt (Girona) se ha situado como “modelo europeo de movilidad urbana sostenible” tras ser destacada por el boletín del mes de enero de Polis, la principal red europea de ciudades y regiones especializada en movilidad urbana innovadora.
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha destacado que el proyecto confirma que la transformación de la movilidad “no es solo una cuestión de transporte, sino de calidad de vida, cohesión social y reequilibrio del espacio público”, recoge el Departamento en un comunicado este domingo.
Este reconocimiento sitúa el proyecto como ejemplo reproducible para otras ciudades europeas que afrontan retos similares de movilidad, espacio público y sostenibilidad, y Polis destaca el BRCat como una actuación que representa una “transformación integral”, combinando la movilidad activa, la mejora de la seguridad vial, el transporte público de alta calidad y una redistribución del espacio urbano. Además, destacan que la intervención “reequilibra la calle a favor de las personas, priorizando el paseo, la bicicleta y el transporte compartido a la vez que se crea un espacio urbano más seguro e inclusivo”.
El corredor entre Girona y Salt, el segundo de los seis proyectados, tiene 3,5 kilómetros y conecta la plaza Mercè Rodoreda de Salt con la rotonda del Pont del Dimoni de Girona e incorpora un carril bus en cada sentido, un carril bici bidireccional y continuo y un rediseño integral del espacio público. La actuación ha sido financiada con 5,5 millones de euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Polis ha destacado especialmente el carácter “limpio e inclusivo” de esta línea y Paneque considera que es un paso firme hacia unas ciudades más seguras y una movilidad que pone a las personas en el centro. Los resultados obtenidos desde su puesta en marcha, el noviembre pasado, refuerzan el valor del proyecto como modelo europeo: la línea L9-BRCat supera los 3.000 pasajeros diarios, la línea L4 ha incrementado su demanda en más del 8% y la línea L3 mantiene sus usuarios habituales.
Según POLIS, estos resultados confirman la conclusión clave del proyecto: “mejorar la frecuencia, la velocidad y la fiabilidad genera nuevos usuarios del transporte público, no solo redistribuye la demanda existente”.
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