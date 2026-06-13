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Cortada la línea R3 de Rodalies entre Ripoll y Ribes de Freser por avería en la catenaria

Rodalies ha informado que se está gestionando un servicio alternativo por carretera.

Un tren de la R3 se dirige a Ripoll

Un tren de la R3 se dirige a Ripoll / LAURA BUSQUETS / ACN

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Europa Press

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La circulación de la línea R3 de Rodalies se encuentra cortada este sábado por la mañana entre Ripoll y Ribes de Freser (Girona) a causa de un tren detenido en la vía por una avería en la catenaria.

Según ha informado Protecció Civil de la Generalitat en un apunte en 'X', se ha activado la alerta del plan Ferrocat por este incidente.

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En otro apunte en 'X', Rodalies ha informado que se está gestionando un servicio alternativo por carretera.

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