Servicio ferroviario
Cortada la línea R3 de Rodalies entre Ripoll y Ribes de Freser por avería en la catenaria
Rodalies ha informado que se está gestionando un servicio alternativo por carretera.
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La circulación de la línea R3 de Rodalies se encuentra cortada este sábado por la mañana entre Ripoll y Ribes de Freser (Girona) a causa de un tren detenido en la vía por una avería en la catenaria.
Según ha informado Protecció Civil de la Generalitat en un apunte en 'X', se ha activado la alerta del plan Ferrocat por este incidente.
En otro apunte en 'X', Rodalies ha informado que se está gestionando un servicio alternativo por carretera.
- Los meteorólogos coinciden sobre el calor en Catalunya: hay que prepararse
- Lo que no puedes hacer durante una baja laboral de la Seguridad Social si quieres seguir cobrando
- Jonathan Andic a su padre cinco meses antes de su muerte: 'No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte
- Visita del Papa a España, en directo | Última hora de la salida de León XIV de Barcelona rumbo a Canarias
- Salut incluye a Vall d'Hebron en la sanción a Sant Joan de Déu y Sant Pau por el bebé maltratado y les multa con 6.000 euros
- Los científicos confirman que El Niño ya está aquí y hay hasta un 63% de probabilidades de que adquiera una intensidad muy fuerte
- El Tuvi confesó a un amigo que mató a la mujer embarazada 'por vacilarme
- La fiscalía cree que hay riesgo de fuga de Jonathan Andic por su 'altísima capacidad económica