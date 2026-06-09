Bus lanzadera, cremallera y 'aeri' en Montserrat para ver al Papa León XIV: horarios y cómo reservar

La visita del papa León XIV al Monasterio de Montserrat el próximo 10 de junio contará con un dispositivo especial de transporte que obligará a los asistentes a acceder únicamente mediante sistemas habilitados y con reserva previa. Ante la previsión de una asistencia masiva, la organización, junto con FGC, ha diseñado un plan de transporte público y accesos controlados para evitar colapsos en la montaña y sus alrededores.

Para empezar, el acceso en vehículo privado quedará prácticamente restringido el 9 y 10 de junio. Las carreteras habituales tendrán limitaciones y los aparcamientos permanecerán cerrados. Según la página web de la Abadía de Montserrat, la circulación por las carreteras BP-1121 y BP-1103, y el acceso al aparcamiento de Montserrat, estarán restringidas al tráfico, excepto para vehículos autorizados.

Por ello, las autoridades recomiendan utilizar exclusivamente el tren cremallera de Montserrat o el ‘aeri’, que serán las únicas vías habilitadas para llegar al recinto desde la zona de Monistrol. De hecho, según FGC, una de las principales formas de llegar a Montserrat será mediante la R5, que justamente conecta con el Monistrol, el punto desde el que salen el tren cremallera y el 'aeri' de Montserrat.

Reserva previa obligatoria

El punto más importante que ha anunciado FGC es que para asistir será imprescindible realizar una reserva previa. Sin inscripción no se podrá acceder a los espacios habilitados, que están pensados para seguir el acto desde el exterior del monasterio, ya que el acceso a la basílica estará restringido. Por tanto, la ceremonia se retransmitirá en directo a través de pantallas gigantes.

La reserva se podía llevar a cabo en la anteriormente mencionada web de la Abadía de Montserrat. Como era de esperar, debido a la asistencia masiva que se prevé en la abadía, ya no hay disponibilidad para reservar plaza en ninguna de las zonas que Montserrat ofrecía al público.

Bus lanzadera especial

FGC también ha anunciado que el tren cremallera de Montserrat ofrecerá tres circulaciones por hora en la franja horaria comprendida entre las 5.55 h y las 19.35 h. Además, también desplegará personal de seguridad adicional y habilitará un bus lanzadera especial entre las estaciones para facilitar los transbordos.

Finalmente, el propio recinto recomienda disponer de agua y estar preparado para protegerse del sol o la lluvia, avisar al personal profesional en caso de encontrarse mal, evitar las aglomeraciones en los espacios de paso y facilitar el movimiento de vehículos sanitarios y de seguridad. También asegura que en las instalaciones de la abadía se encontrarán diferentes tiendas donde la gente podrá comprar bebida y comida.