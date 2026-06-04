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Historia del papamóvil: de un trono llevado a hombros a la 'pick-up' de Barcelona, pasando por limusinas y furgonetas amarillas

El vehículo papal ha ido evolucionando hasta llegar a los actuales coches eléctricos

El papamóvil llega a Barcelona bajo máxima seguridad para la visita de León XIV

El Papa hablará en catalán en la Sagrada Família y dará una vuelta al Estadi Olímpic en papamóvil

Historia del papamóvil.

Historia del papamóvil. / MARCO IACOBUCCI / ZUMA PRESS / E / Europa Press

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Oriol García Dot

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El papamóvil es el vehículo que utiliza el Papa para acercarse a la gente durante sus apariciones públicas. Surgió cuando las multitudes crecieron y fue necesario un medio más cómodo y seguro para que el Pontífice de turno se desplazara sin perder el contacto con los creyentes.

Con el tiempo, ha ido cambiando en diseño y seguridad, especialmente tras el atentado contra Juan Pablo II.

La necesidad de transportar al Papa para saludar al público en ceremonias y procesiones religiosas es casi tan antigua como el mismo cargo papal. Aunque ahora existan vehículos eléctricos, este desplazamiento anteriormente se llevaba a cabo mediante un trono ceremonial portátil conocido como 'sedia gestatoria', que se sostenía mediante un largo palo a cada lado y era llevado por 12 asistentes (como los 12 apóstoles), llamados 'sediari', según la enciclopedia 'Britannica'.

'Sedia gestatoria' usada en los inicios de los Papas.

'Sedia gestatoria' usada en los inicios de los Papas. / Wikimedia Commons

A medida que pasaban los años, apareció otro precursor del papamóvil moderno, que fue el carruaje tirado por caballos. Se cree que este vehículo rudimentario fue utilizado por primera vez por Pío VII en 1800, cuando, recién elegido Pontífice, llegó a Roma para asumir el liderazgo de la Iglesia.

Los primeros vehículos papales motorizados oficiales fueron obsequios donados al papa Pío XI para conmemorar la reconciliación entre el Gobierno italiano y la Santa Sede. El primer papamóvil fue una limusina fabricada por Mercedes-Benz presentada a Pío XI en 1930: el vehículo era un modelo Nürburg 460 con ligeras modificaciones para aumentar el espacio para las piernas en la cabina principal.

Primer papamóvil oficial del Vaticano, Mercedes-Benz Nürburg 460 de 1930.

Primer papamóvil oficial del Vaticano, Mercedes-Benz Nürburg 460 de 1930. / Flickr / Daniel Mennerich

Aunque ese es considerado el primer papamóvil, la realidad es que se suele reconocer estos vehículos por ser descapotables o, al menos, por permitir a los Papas estar de pie. De esta manera, llegamos a 1960, donde apareció el primer papamóvil descapotable, concretamente un Mercedes-Benz 300D, que fue entregado al papa Juan XXIII.

Primer papamóvil descapotable, Mercedes-Benz 300D Landaulet, entregado al Papa Juan XXIII.

Primer papamóvil descapotable, Mercedes-Benz 300D Landaulet, entregado al Papa Juan XXIII. / Wikimedia Commons

El primer Papa que popularizó el término papamóvil fue Juan Pablo II en 1979, cuando recorrió gran parte de Irlanda, transportado en una furgoneta amarilla de 15 plazas con laterales de cristal que parecía una carroza de desfile; en este caso era una furgoneta del modelo FSC Star 660.

Furgoneta del modelo FSC Star 66 usado por el Papa Juan Pablo II en 1979.

Furgoneta del modelo FSC Star 66 usado por el Papa Juan Pablo II en 1979. / Wikimedia Commons

Fue ese mismo papa el que sufrió un intento de asesinato en Roma mientras viajaba en uno de los papamóviles más icónicos de la historia: el Fiat 1107 Nuova Campagnola, modelo blanco y descapotable. Aunque sobrevivió, ese atentado hizo que estos coches cambiaran para siempre, ya que empezaron a contar con mejoras de seguridad como ventanas de vidrio antibalas, placas blindadas y un escalón en el parachoques trasero sobre el que el personal de seguridad del Papa puede subirse y viajar.

Papamóvil en el que intentaron asesinar al Papa Juan Pablo II, Fiat 1107 Nuova Campagnola.

Papamóvil en el que intentaron asesinar al Papa Juan Pablo II, Fiat 1107 Nuova Campagnola. / Wikimedia Commons

Desde el incidente, Juan Pablo II realizó una visita a España y la historia del Seat Panda que usó como papamóvil es de las más curiosas Según explica la propia Seat, en un primer momento no estaba previsto que el Papa utilizara un Panda Papamóvil como vehículo oficial durante su visita, pero las enormes dimensiones del Leyland de 24 toneladas (vehículo papal usado en su visita a Reino Unido en 1982) no permitían que el vehículo pudiera acceder al Camp Nou y al Bernabéu.

Panda Papamóvil que usó el Papa Juan Pablo II en su visita a España en 1982.

Panda Papamóvil que usó el Papa Juan Pablo II en su visita a España en 1982. / Wikimedia Commons

Esto ocasionó que el Vaticano se pusiera en contacto con el Gobierno español en busca de una solución, y este encargó a Seat la preparación, en cuestión de días, de un vehículo capaz de cumplir la misión. De esta manera, los ingenieros de la empresa respondieron al reto en tiempo récord y crearon una auténtica pieza de colección.

De 1982 pasamos directamente al 2010, con el modelo Mercedes-Benz ML Class 430 SUV utilizado por Benedicto XVI. Este vehículo destaca en la historia por ser el primero que incorporaba una cabina acristalada más aerodinámica, sistemas avanzados de climatización y un mayor nivel de confort.

Mercedes-Benz ML Class 430 SUV utilizado por Benedicto XVI en 2010 con climatización y mejor confort.

Mercedes-Benz ML Class 430 SUV utilizado por Benedicto XVI en 2010 con climatización y mejor confort. / Wikimedia Commons

Con los años, llegó el papa Francisco y fue toda una revolución. Este Papa quiso evitar en gran medida usar el papamóvil, prefiriendo desplazarse a pie entre la multitud y conducir vehículos de tamaño modesto por el Vaticano. El modelo más icónico del papa Francisco fue el Mercedes-Benz G580 EQ, que fue el primer papamóvil completamente eléctrico, y fue usado por primera vez en 2024.

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Mercedes-Benz G580 EQ, basado en el Clase G eléctrico. Primer papamóvil completamente eléctrico en 2024. / Europa Press/Contacto/Evandro In / Europa Press

Con esto llegamos a la actualidad, justamente en la visita del papa León XIV a España, en la que utilizará dos modelos diferentes de papamóviles. En la capital española, el papa León XIV usará un Mercedes-Benz Clase G, mientras que en Barcelona usará una 'pick-up' Isuzu D-Max, vehículo de una empresa japonesa. Ambos coches han sido modificados para poder ser usados con comodidad por el Papa y que la historia de estos papamóviles se siga escribiendo.

Barcelona, 31/05/2026.- Un avión A400M del Ejército del Aire y del Espacio ha traído este domingo desde Roma hasta Barcelona uno de los papamóviles que el papa León XIV utilizará en su próximo viaje a España. El papa León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio, estancia durante la que visitará Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria. EFE/Policía Nacional

Un avión A400M del Ejército del Aire y del Espacio ha traído este domingo desde Roma hasta Barcelona uno de los papamóviles que el papa León XIV utilizará en su próximo viaje a España. El papa León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio, estancia durante la que visitará Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria. / EFE

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