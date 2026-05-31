Refuerzo de verano en el servicio de bus entre Barcelona y el Aeropuerto de Girona

El servicio de bus entre Barcelona y el Aeropuerto de Girona se amplía a partir de este lunes 1 de junio coincidiendo con los meses de verano y principios de otoño, según ha informado el Departament de Territori. El servicio, operado por la empresa Barcelona Bus S. L., del grupo Sagalés, tendrá un horario regular con 56 expediciones diarias, un 40% más respecto a la oferta del verano pasado (40). “Con esta ampliación de horarios garantizamos un servicio más estable y previsible, que permite a los usuarios planificar sus desplazamientos con tranquilidad durante los meses de verano”, ha asegurado la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. Las mejoras se mantendrán hasta el sábado 31 de octubre de 2026.

El aumento de rutas permitirá establecer hasta 28 expediciones diarias directas por sentido entre el centro de Barcelona y el Aeropuerto de Girona. El horario se amplía con una primera llegada al aeropuerto a las 04.00 horas procedente de Barcelona y una última a las 00.50 horas. En cuanto a las salidas desde el aeropuerto, la primera será a las 07.05 horas y la última a las 01.35 horas, con un tiempo de recorrido de una hora y cuarto. “La ampliación de horarios refuerza la conexión entre Barcelona y el Aeropuerto de Girona y mejora la movilidad interna del país, especialmente en un periodo de alta demanda como es el verano”, ha remachado la consellera Paneque.