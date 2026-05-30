Accidente de tráfico
Un herido y un coche incendiado en una colisión frontal en la C-55 entre Clariana y Riner
El accidente, entre dos vehículos, se ha producido a las 15.54 h de este sábado en el kilómetro 69,2 de la C-55.
Jordi Escudé
Una persona ha resultado herida este sábado, en principio sin gravedad, en un accidente de tráfico en la C-55, entre Clariana de Cardener y Riner, en el que se han visto implicados dos vehículos que han colisionado frontalmente, y uno de ellos se ha incendiado.
Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 15.54 h de esta tarde, y han desplazado tres dotaciones hasta el lugar de los hechos. Una vez allí, han comprobado que no había personas atrapadas en el vehículo incendiado, y han apagado el fuego sin que haya habido afectaciones a la zona de vegetación de los alrededores.
El accidente ha obligado a cortar el tráfico de la C-55 en este punto en los dos sentidos de la marcha.
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