Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Josep Sánchez LlibreProfesoresFestivales músicaGuerra IránZapateroÉbolaLuis LorenzoAnthony GordonJonathan Andic
instagramlinkedin

Minuciosamente preparado

Pillado con una cámara bajo la peluca y un pinganillo para que le chivasen las respuestas del examen de recuperación del carné de conducir

El infractor se enfrenta a una multa de 500 euros y no podrá presentarse a más pruebas en seis meses

500 euros de multa y 4 puntos del permiso de conducir: el error que muchos conductores desconocen

Pillado un hombre en Oviedo con una cámara bajo la peluca y un pinganillo para que le chivasen las respuestas del examen de recuperación el carné de conducir

Pillado un hombre en Oviedo con una cámara bajo la peluca y un pinganillo para que le chivasen las respuestas del examen de recuperación el carné de conducir

Guardia Civil

Luis Ángel Vega Luis Ángel Vega

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Efectivos del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) pertenecientes a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) pillaron in fraganti a un varón de 54 años, de nacionalidad china y residente en Oviedo, utilizando un dispositivo de intercomunicación no autorizado durante la realización de la prueba teórica para la recuperación del permiso de conducción por pérdida de vigencia.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado día 11, durante el desarrollo de los exámenes realizados en el aula de la Jefatura Provincial de Tráfico de la capital. El aspirante se encontraba realizando la prueba para la recuperación del permiso tras haber perdido su vigencia. El análisis de su conducta y ciertos indicios en la vestimenta levantaron las sospechas de los efectivos del GIAT presentes en las pruebas.

Con el fin de no interferir en el desarrollo del examen del resto de los aspirantes y para preservar la intimidad de la persona, los agentes optaron por esperar a que finalizada el ejercicio para llevar a cabo la actuación. Tras ser identificado y realizar una inspección superficial, los agentes comprobaron que el aspirante utilizaba un método de ocultación minuciosamente preparado.

Bajo una peluca adherida a una funda de tela a modo de gorro, ocultaba el siguiente material técnico: una microcámara de cable flexible, un módulo transmisor y un teléfono móvil inteligente (smartphone) que funcionaba como receptor y enlace de datos con el exterior.

Asimismo, utilizaba un microauricular (pinganillo) insertado en el pabellón auditivo que, conectado a un módulo de comunicación oculto en su camiseta, le permitía recibir las respuestas del examen en tiempo real. Se da la circunstancia de que el aspirante, aunque poseía competencia oral, presentaba dificultades en la comprensión lectora de la lengua española.

Este tipo de conductas están tipificadas como una infracción muy grave en la vigente Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Las consecuencias derivadas de esta actuación son una sanción económica de 500 euros. Además, el resultado de la prueba ha sido declarado "no apto" de forma inmediata. La normativa establece la imposibilidad de presentarse a nuevas pruebas para la obtención o recuperación del permiso de conducir en un plazo de seis meses.

Desde el 1 de marzo de 2024 hasta la actualidad, el GIAT (grupo especializado que, entre otras misiones, se encarga de la investigación del uso de tecnología para cometer ilícitos administrativos relacionados con la seguridad vial) ha intervenido un total de 20 dispositivos de intercomunicación no autorizados empleados en diferentes exámenes para la obtención y recuperación de permisos y otras autorizaciones para conducir.

Noticias relacionadas

Este balance es el resultado de la estrecha colaboración técnica y operativa entre la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Profesores y Educació firman 'in extremis' un acuerdo que incluye un aumento de 450 euros mensuales
  2. Un mapa de la Aemet muestra cuáles son las zonas de España con más riesgo de nubes el día del eclipse del 12 de agosto
  3. Alegría para miles de conductores en España: se libran de la ITV si su coche figura en esta lista
  4. Las 8 bazas de la defensa de Jonathan Andic: artrosis en las rodillas de Isak, 'pena social anticipada' e indicios 'contaminados
  5. Vídeo | La caída previa de Isak Andic que la defensa de su hijo Jonathan utiliza para probar que la muerte fue accidental
  6. La inteligencia artificial y la robótica se abren paso en los cuidados de personas mayores: de duchas inteligentes a váteres que facilitan la higiene
  7. Barcelona registra por primera vez en su historia una noche tórrida con más de 25 grados en un mes de mayo y bate récord
  8. El Tren de Aragua, la banda más peligrosa del mundo, ya opera en España: busca chalés de lujo y maniata y encañona a sus víctimas

Pillado con una cámara bajo la peluca y un pinganillo para que le chivasen las respuestas del examen de recuperación del carné de conducir

Pillado con una cámara bajo la peluca y un pinganillo para que le chivasen las respuestas del examen de recuperación del carné de conducir

Carlos Sedano, experto en seguridad vial, sobre los conductores nacidos antes de 1961: "El certificado médico para renovar el carnet va a ser más exigente"

Carlos Sedano, experto en seguridad vial, sobre los conductores nacidos antes de 1961: "El certificado médico para renovar el carnet va a ser más exigente"

Vídeo | El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras con la nueva ordenandza vial

Vídeo | El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras con la nueva ordenandza vial

Alegría para miles de conductores en España: se libran de la ITV si su coche figura en esta lista

La justicia pone freno a una práctica habitual a la hora de multar por la ITV: anula una sanción de 200 euros impuesta por Tráfico

La justicia pone freno a una práctica habitual a la hora de multar por la ITV: anula una sanción de 200 euros impuesta por Tráfico

¿Tienes la ITV caducada pero cita previa? Esto es lo que puede pasar si te para la Guardia Civil

¿Tienes la ITV caducada pero cita previa? Esto es lo que puede pasar si te para la Guardia Civil

La DGT avisa: así son los conos de obra que 'hablan' con el conductor para evitar accidentes

La DGT avisa: así son los conos de obra que 'hablan' con el conductor para evitar accidentes

Ferrocarrils de la Generalitat pide perdón a un usuario: "El tren ha salido 5 segundos antes de su horario. Disculpe las molestias"

Ferrocarrils de la Generalitat pide perdón a un usuario: "El tren ha salido 5 segundos antes de su horario. Disculpe las molestias"