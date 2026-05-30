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Muere el conductor de un turismo en un choque frontal en Lleida

La víctima es un hombre de 33 años, vecino de Guissona

Ambulancia en una imagen de archivo

Ambulancia en una imagen de archivo / Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

EFE

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Un hombre de 33 años ha muerto este sábado en el choque frontal de dos turismos registrado en el municipio de Torrefeta i Florejacs, en la comarca de la Segarra (Lleida).

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha informado de que el accidente, cuyas circunstancias se investigan ahora, ha tenido lugar sobre las cuatro y media de la tarde en el kilómetro 16,9 de la carretera L-310 a su paso por el citado municipio leridano.

Como consecuencia del choque ha muerto el hombre de 33 años J.M. B. M., vecino de Guissona (Lleida).

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En el lugar del accidente han trabajado cuatro patrullas de los Mossos, nueve dotaciones de los Bombers de la Generalitat y varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Con la de hoy son 52 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que llevamos de año.

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