Carrera espacial
Llega el servicio de paquetería lunar: La misión ARGO de Japan Airlines llevará en 2028 para futuras generaciones
El plan de la aerolínea japonesa incluye cajas de 20x20x10 centímetros con materiales resistentes para proteger los envíos a la Luna
La aerolínea japonesa Japan Airlines (JAL) lanzará un servicio para transportar paquetes a la Luna, dirigido a enviar y preservar "objetos culturales" al satélite, un plan que según afirmó este jueves la empresa colaboradora ispace forma parte del "creciente impulso" a este tipo de iniciativas.
El servicio "entregará cargas útiles culturales destinadas a preservar y transmitir las historias y los valores de la humanidad a las generaciones futuras", dijo hoy en la red social X la empresa emergente ispace, encargada de transportar a la Luna los paquetes durante su próxima misión espacial prevista para 2028.
Bautizado como proyecto 'ARGO', JAL afirmó el martes en un comunicado que empezaría esta misma semana a vender cajas de unos 20 centímetros de largo y ancho y unos 10 de alto, con compartimentos internos y "materiales resistentes al entorno lunar para proteger los artículos".
La aerolínea nipona no detalló por cuánto venderá estos paquetes.
El objetivo es enviar tanto "objetos culturales" y "corporativos" como "especialidades locales" a la Luna para que sean "protegidos" en un ambiente ajeno a la Tierra hasta que "las futuras generaciones de la humanidad las descubran".
Estas cajas serán transportadas a la Luna por ispace, que en junio de 2025 fracasó a la hora de alunizar su vehículo no tripulado Resilience, lo que la hubiera convertido en la primera compañía no estadounidense en lograr un alunizaje en plena carrera internacional para establecer una base en el satélite natural.
La compañía había intentado ya en 2023, sin éxito, convertirse en la primera compañía japonesa y asiática en descender a la Luna. Su tercer intento, con un nuevo módulo de aterrizaje bautizado como Ultra, está previsto en 2028.
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