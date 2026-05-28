Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PSOEÒscar OrdeigQuim TorraLa RevueltaApnea sueñoJonathan AndicHuelga profesoresLeire DíezAnthony GordonPep GuardiolaManu GuixJabalíes
instagramlinkedin

Carrera espacial

Llega el servicio de paquetería lunar: La misión ARGO de Japan Airlines llevará en 2028 para futuras generaciones

El plan de la aerolínea japonesa incluye cajas de 20x20x10 centímetros con materiales resistentes para proteger los envíos a la Luna

La aerolínea japonesa JAL enviará paquetes a la Luna para preservar patrimonio cultural

La aerolínea japonesa JAL enviará paquetes a la Luna para preservar patrimonio cultural

EFE

EFE

Tokio
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La aerolínea japonesa Japan Airlines (JAL) lanzará un servicio para transportar paquetes a la Luna, dirigido a enviar y preservar "objetos culturales" al satélite, un plan que según afirmó este jueves la empresa colaboradora ispace forma parte del "creciente impulso" a este tipo de iniciativas.

El servicio "entregará cargas útiles culturales destinadas a preservar y transmitir las historias y los valores de la humanidad a las generaciones futuras", dijo hoy en la red social X la empresa emergente ispace, encargada de transportar a la Luna los paquetes durante su próxima misión espacial prevista para 2028.

Bautizado como proyecto 'ARGO', JAL afirmó el martes en un comunicado que empezaría esta misma semana a vender cajas de unos 20 centímetros de largo y ancho y unos 10 de alto, con compartimentos internos y "materiales resistentes al entorno lunar para proteger los artículos".

La aerolínea nipona no detalló por cuánto venderá estos paquetes.

El objetivo es enviar tanto "objetos culturales" y "corporativos" como "especialidades locales" a la Luna para que sean "protegidos" en un ambiente ajeno a la Tierra hasta que "las futuras generaciones de la humanidad las descubran".

Estas cajas serán transportadas a la Luna por ispace, que en junio de 2025 fracasó a la hora de alunizar su vehículo no tripulado Resilience, lo que la hubiera convertido en la primera compañía no estadounidense en lograr un alunizaje en plena carrera internacional para establecer una base en el satélite natural.

Noticias relacionadas

La compañía había intentado ya en 2023, sin éxito, convertirse en la primera compañía japonesa y asiática en descender a la Luna. Su tercer intento, con un nuevo módulo de aterrizaje bautizado como Ultra, está previsto en 2028.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica de otorrinolaringología para tratar la apnea del sueño
  2. Este vídeo es muy importante para mí': así reaccionó Jonathan Andic al ver la caída que sufrió su padre meses antes de morir
  3. ¿A qué zonas afecta hoy martes, 19 de mayo, la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya? ¿Dónde toca mañana miércoles?
  4. Juan Luis Arsuaga, palentólogo: 'Si tienes buenos genes, da igual que fumes, eres indestructible. Pero si tienes malos genes, ya te puedes cuidar
  5. Los Mossos creen que hubo un forcejeo entre los Andic frente al punto de la caída en Collbató
  6. La jueza de Martorell ordenó pinchar el teléfono de Jonathan Andic tras reabrir el caso
  7. Educació y profesores acercan posiciones, pero los sindicatos llaman a una 'gran huelga' este miércoles para 'terminar de desencallar' el conflicto
  8. Caen a la mitad los contactos de los buceadores con el fondo marino en las Illes Medes

Llega el servicio de paquetería lunar: La misión ARGO de Japan Airlines llevará en 2028 para futuras generaciones

Llega el servicio de paquetería lunar: La misión ARGO de Japan Airlines llevará en 2028 para futuras generaciones

Ferrocarrils de la Generalitat pide perdón a un usuario: 'El tren ha salido 5 segundos antes de su horario. Disculpe las molestias'

Ferrocarrils de la Generalitat pide perdón a un usuario: 'El tren ha salido 5 segundos antes de su horario. Disculpe las molestias'

Transportes adjudica los estudios para ampliar el tramo Castelldefels–Sants de Rodalies por 1,2 millones de euros

Transportes adjudica los estudios para ampliar el tramo Castelldefels–Sants de Rodalies por 1,2 millones de euros

500 euros de multa y 4 puntos del permiso de conducir: el error que muchos conductores desconocen

500 euros de multa y 4 puntos del permiso de conducir: el error que muchos conductores desconocen

Usuarios de la R11 impulsan una campaña para exigir la gratuidad de Rodalies hasta que mejore el servicio

Usuarios de la R11 impulsan una campaña para exigir la gratuidad de Rodalies hasta que mejore el servicio

La DGT avisa: así son los conos de obra que 'hablan' con el conductor y el móvil para evitar accidentes

La DGT avisa: así son los conos de obra que 'hablan' con el conductor y el móvil para evitar accidentes

Cambios en Rodalies: estos son los horarios del 25 de mayo, festivo en muchas localidades de Catalunya

Cambios en Rodalies: estos son los horarios del 25 de mayo, festivo en muchas localidades de Catalunya

Un aparatoso accidente entre cuatro turismos provoca 17 kilómetros de retenciones en la AP-7 entre Llinars y Parets

Un aparatoso accidente entre cuatro turismos provoca 17 kilómetros de retenciones en la AP-7 entre Llinars y Parets