Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización migrantesMíchelIncendio ÒrriusProfesoresHuelga profesoresFGCLa RevueltaApnea sueño
instagramlinkedin

Seguridad vial

La DGT avisa: así son los conos de obra que 'hablan' con el conductor para evitar accidentes

Estos dispositivos funcionan de forma muy similar a la baliza V-16

La DGT dará un "nuevo impulso" a la baliza V-16 de cara al verano para "extender" su uso

Baliza V16: Interior promete flexibilidad, pero Tráfico avisa: desde ya pueden sancionarte con 80 euros si no la llevas

Dos operarios en unas obras de carretera.

Dos operarios en unas obras de carretera. / Álex Zea / Europa Press

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, compareció el pasado lunes ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, donde anunció "un nuevo impulso" para la baliza luminosa V-16. 

El director explicó que la DGT registra alrededor de 2.500 conexiones diarias de la baliza. Con todo, aún existe incertidumbre sobre este dispositivo luminoso, por lo que Navarro anunció una campaña de refuerzo para impulsar su uso y normalización, además de abordar el uso de los conos conectados. 

131 siniestros en la carretera por obras

Según la DGT, en 2023 se produjeron 131 siniestros de tráfico relacionados con los trabajos de obras de mantenimiento y conservación en las carreteras, de los cuales 21 implicaron a operarios que trabajaban o caminaban por la calzada o en sus inmediaciones y 110 dentro de sus vehículos.

Por este motivo, tal como informó el Ministerio de Interior, el año pasado se implementaron los conos conectados para obras. Estos dispositivos funcionan de forma muy similar a la baliza, ya que son geolocalizables y desprenden señales luminosas en forma de destello. 

"Los conos advierten del riesgo que supone la presencia de obras en la calzada a través de los paneles de mensaje variable o en los propios vehículos conectados de los usuarios", explica la DGT. 

¿Cómo funcionan?

Estos dispositivos luminosos permiten a las empresas su instalación y encendido al comenzar las obras, de modo que se activa automáticamente una incidencia de circulación en el Centro de Gestión de Tráfico de la DGT. Esta información es compartida en tiempo real a través de la plataforma DGT 3.0 y el Punto de Acceso Nacional, lo que permite al conductor saber previamente qué obras se va a encontrar a lo largo de su trayecto.

Esto, a su vez, favorece también la protección de los trabajadores mientras desempeñan labores de conservación, limpieza y reparaciones en la calzada. 

Todas las obras o desperfectos en carretera deben ser señalizados con estos conos conectados, incluso cuando no se encuentre ningún trabajador en la zona. De esta manera, los dispositivos luminosos alertan a los conductores que se aproximan a ese punto.

Noticias relacionadas

Fuentes

TEMAS

  1. Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica de otorrinolaringología para tratar la apnea del sueño
  2. Este vídeo es muy importante para mí': así reaccionó Jonathan Andic al ver la caída que sufrió su padre meses antes de morir
  3. ¿A qué zonas afecta hoy martes, 19 de mayo, la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya? ¿Dónde toca mañana miércoles?
  4. Juan Luis Arsuaga, palentólogo: 'Si tienes buenos genes, da igual que fumes, eres indestructible. Pero si tienes malos genes, ya te puedes cuidar
  5. Los Mossos creen que hubo un forcejeo entre los Andic frente al punto de la caída en Collbató
  6. La jueza de Martorell ordenó pinchar el teléfono de Jonathan Andic tras reabrir el caso
  7. Huelga de profesores y estudiantes, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
  8. Educació y profesores acercan posiciones, pero los sindicatos llaman a una 'gran huelga' este miércoles para 'terminar de desencallar' el conflicto

La DGT avisa: así son los conos de obra que 'hablan' con el conductor para evitar accidentes

La DGT avisa: así son los conos de obra que 'hablan' con el conductor para evitar accidentes

Ferrocarrils de la Generalitat pide perdón a un usuario: "El tren ha salido 5 segundos antes de su horario. Disculpe las molestias"

Ferrocarrils de la Generalitat pide perdón a un usuario: "El tren ha salido 5 segundos antes de su horario. Disculpe las molestias"

Llega el servicio de paquetería lunar: La misión ARGO de Japan Airlines llevará en 2028 para futuras generaciones

Llega el servicio de paquetería lunar: La misión ARGO de Japan Airlines llevará en 2028 para futuras generaciones

Transportes adjudica los estudios para ampliar el tramo Castelldefels–Sants de Rodalies por 1,2 millones de euros

Transportes adjudica los estudios para ampliar el tramo Castelldefels–Sants de Rodalies por 1,2 millones de euros

500 euros de multa y 4 puntos del permiso de conducir: el error que muchos conductores desconocen

500 euros de multa y 4 puntos del permiso de conducir: el error que muchos conductores desconocen

Usuarios de la R11 impulsan una campaña para exigir la gratuidad de Rodalies hasta que mejore el servicio

Usuarios de la R11 impulsan una campaña para exigir la gratuidad de Rodalies hasta que mejore el servicio

Cambios en Rodalies: estos son los horarios del 25 de mayo, festivo en muchas localidades de Catalunya

Cambios en Rodalies: estos son los horarios del 25 de mayo, festivo en muchas localidades de Catalunya

Un aparatoso accidente entre cuatro turismos provoca 17 kilómetros de retenciones en la AP-7 entre Llinars y Parets

Un aparatoso accidente entre cuatro turismos provoca 17 kilómetros de retenciones en la AP-7 entre Llinars y Parets