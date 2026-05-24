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Usuarios de la R11 impulsan una campaña para exigir la gratuidad de Rodalies hasta que mejore el servicio

La plataforma 'Ja n'hi ha prou' denuncia incidencias constantes, falta de información y retrasos en la red ferroviaria.

Usuarios de Rodalies esperan un tren

Usuarios de Rodalies esperan un tren / Zowy Voeten / EPC

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Los usuarios de la línea R11, que conecta Barcelona con Portbou, han iniciado una campaña de recogida de firmas para denunciar el deterioro del servicio de Rodalies de Catalunya. Bajo la plataforma 'Ja n'hi ha prou', reclaman que los trenes de Rodalies, Regionales y Media Distancia sean gratuitos mientras no se solucionen las incidencias, la falta de información y los retrasos en las líneas que, aseguran, sufren diariamente desde hace casi dos años. La campaña incluye una petición de firmas en Change.org y acciones de difusión a través de Instagram con el objetivo de movilizar a más usuarios afectados y aumentar la presión social sobre las autoridades.

Los promotores de la iniciativa consideran "inaceptable" seguir pagando por un servicio que califican de "ineficiente" y que, según denuncian, altera constantemente la vida cotidiana de los usuarios. Retrasos, averías, obras permanentes, limitaciones de velocidad, problemas operativos y falta de información y de personal son algunas de las deficiencias que exponen en el manifiesto hecho público.

La plataforma sostiene que los pasajeros están asumiendo un "doble coste". Por un lado, con los impuestos que financian el sistema público y, por otro, con el pago de los billetes de un sistema que no cumple "ni las expectativas ni las necesidades básicas" de los ciudadanos.

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Por este motivo, exigen que el servicio ferroviario sea gratuito hasta que se resuelvan todas las incidencias y se garantice un funcionamiento "digno y eficiente". Según el colectivo, esta medida serviría también para presionar a las administraciones responsables para que aceleren las mejoras pendientes en la red ferroviaria catalana.

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