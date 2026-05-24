Seguridad vial
La DGT avisa: así son los conos de obra que 'hablan' con el conductor y el móvil para evitar accidentes
Estos dispositivos funcionan de forma muy similar a la baliza V-16
La DGT dará un "nuevo impulso" a la baliza V-16 de cara al verano para "extender" su uso
Baliza V16: Interior promete flexibilidad, pero Tráfico avisa: desde ya pueden sancionarte con 80 euros si no la llevas
El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, compareció el pasado lunes ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, donde anunció "un nuevo impulso" para la baliza luminosa V-16.
El director explicó que la DGT registra alrededor de 2.500 conexiones diarias de la baliza. Con todo, aún existe incertidumbre sobre este dispositivo luminoso, por lo que Navarro anunció una campaña de refuerzo para impulsar su uso y normalización, además de abordar el uso de los conos conectados.
131 siniestros en la carretera por obras
Según la DGT, en 2023 se produjeron 131 siniestros de tráfico relacionados con los trabajos de obras de mantenimiento y conservación en las carreteras, de los cuales 21 implicaron a operarios que trabajaban o caminaban por la calzada o en sus inmediaciones y 110 dentro de sus vehículos.
Por este motivo, tal como informó el Ministerio de Interior, el año pasado se implementaron los conos conectados para obras. Estos dispositivos funcionan de forma muy similar a la baliza, ya que son geolocalizables y desprenden señales luminosas en forma de destello.
"Los conos advierten del riesgo que supone la presencia de obras en la calzada a través de los paneles de mensaje variable o en los propios vehículos conectados de los usuarios", explica la DGT.
¿Cómo funcionan?
Estos dispositivos luminosos permiten a las empresas su instalación y encendido al comenzar las obras, de modo que se activa automáticamente una incidencia de circulación en el Centro de Gestión de Tráfico de la DGT. Esta información es compartida en tiempo real a través de la plataforma DGT 3.0 y el Punto de Acceso Nacional, lo que permite al conductor saber previamente qué obras se va a encontrar a lo largo de su trayecto.
Esto, a su vez, favorece también la protección de los trabajadores mientras desempeñan labores de conservación, limpieza y reparaciones en la calzada.
Todas las obras o desperfectos en carretera deben ser señalizados con estos conos conectados, incluso cuando no se encuentre ningún trabajador en la zona. De esta manera, los dispositivos luminosos alertan a los conductores que se aproximan a ese punto.
Fuentes
- 8 de cada 10 conductores denunciados excede la velocidad específica en los tramos de obras (DGT)
- Conos conectados (DGT)
- La Dirección General de Tráfico y la Dirección General de Carreteras presentan los conos conectados para obras (Ministerio del Interior)
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