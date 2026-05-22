Interrumpida la circulación de Rodalies entre Manresa y Cervera por un incendio cerca de las vías

La circulación de trenes de Rodalies ha quedado detenida este viernes a primera hora de la tarde entre Manresa y Cervera por un incendio cerca de la zona de las vías en Aguilar de Segarra. El incidente ha obligado a interrumpir la RL4 entre Manresa y Cervera y a adelantar la última parada de la R4 a Sant Vicenç de Castellet. Rodalies ha establecido un servicio de transporte alternativo por carretera hasta la capital del Bages hasta que la situación quede resuelta. Como consecuencia, Protecció Civil ha activado en fase de prealerta el plan Ferrocat en la R4 y la RL4.

El incidente ha provocado que muchos pasajeros, al tener conocimiento de la situación, optaran por caminar unos metros en Sant Vicenç de Castellet para coger un tren en la estación de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Esto ha provocado que los convoyes hacia Manresa circularan más llenos de lo habitual alrededor de las cuatro de la tarde.

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Los detalles del incendio

Los servicios de emergencias recibieron el aviso por el fuego en Aguilar de Segarra a las 14.24 h. Las llamas, que ya han podido estabilizarse, han afectado a una zona de vegetación entre la C-25 y las vías del tren. Según los Bombers de la Generalitat, se trata de un fuego topográfico, es decir, que lo guía el propio terreno y que difícilmente provoca focos secundarios. Mientras que la cabeza ha quedado frenada en unos campos verdes, el viento ha abierto en algunos momentos el flanco derecho. Han trabajado en el incendio once dotaciones terrestres y dos helicópteros de los Bombers. No ha habido heridos ni daños materiales de consideración.