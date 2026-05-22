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Segunda Pascua

Un aparatoso accidente entre cuatro turismos provoca 17 kilómetros de retenciones en la AP-7 entre Llinars y Parets

Operación salida de la Segunda Pascua, hoy en directo: última hora del tráfico en Barcelona y Badalona

Un aparatoso accidente entre cuatro turismos provoca 17 kilómetros en la AP-7

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Retenciones AP-7 | Trànsit / @transit

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El choque de cuatro vehículos en la AP-7 a la altura de Llinars del Vallès provoca 17 kilómetros de retenciones en sentido Girona. El acciente, que se ha producido hace dos horas, ha obligado a cortar un carril y ha provocado intensas colas en plena operación salida por el puente de Segunda Pascua.

Aunque ya han retirado los cuatro vehículos y todos los carriles se han reabierto al tráfico, permanecen más de 17 kilómetros de retenciones en la AP-7 entre Llinars y Parets del Vallès. Sin embargo, la situación es complicada en varios tramos de la autopista y se suman otros 7 kilómetros de colas entre Santa Perpètua de Mogoda y Cerdanyola del Vallès. También es complicado circular entre Barberà y Mollet y en Sant Cugat del Vallès.

Colapso en las rondas de Barcelona

La jornada es complicada más allá de la AP-7 y persisten numerosas retenciones en la red viaria catalana, especialmente en el entorno de Barcelona y sus accesos. En la A-2 hay circulación lenta en los tramos de Jorba–Òdena y entre Molins de Rei y Sant Vicenç dels Horts en dirección Lleida, mientras las rondas de Barcelona concentran buena parte de las incidencias: en la Litoral se registran retenciones entre Sant Adrià, Santa Coloma y el Nus Trinitat, mientras que en la de Dalt hay congestión intensa en ambos sentidos, con largas colas hacia el Nus Trinitat y el Nus Llobregat.

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También hay retenciones en la C-17 entre Mollet y Parets del Vallès, muy cercana a la zona del siniestro, y en la C-31 a la altura de Badalona y en la C-33 y la C-58 en los accesos a Barcelona. La C-32 acumula varios tramos con circulación lenta, tanto en el Baix Llobregat como en el Maresme y la Selva.

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