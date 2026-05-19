Cambios en Rodalies: estos son los horarios para el 25 de mayo, festivo en muchas localidades de Catalunya

Todavía faltan varias semanas para llegar a las vacaciones de verano. Por suerte, en Barcelona todavía hay algunos días festivos para desconectar de la llegada del verano. Uno de ellos, que además permite disfrutar de un fin de semana largo, es la Segunda Pascua, también conocida como Pascua Granada, un festivo que este año caerá el lunes 25 de mayo.

El motivo es que la celebración depende de cuándo se celebre cada año la Semana Santa. La Segunda Pascua es una festividad que llega 50 días después del Domingo de Resurrección, por lo que la fecha del festivo siempre está condicionada a las fechas en la que caiga la Semana Santa.

¿Por qué no es festivo en toda Catalunya?

Celebrar -o no- la Segunda Pascua es una decisión que corresponde a los ayuntamientos, que pueden escoger hasta dos días no laborables por año. Por ello, esta Segunda Pascua solo se celebrará en algunos municipios de Catalunya. En la provincia de Barcelona es festivo en localidades como la misma ciudad, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat o Sant Adrià del Besòs.

Aunque es habitual que este festivo se celebre únicamente en Barcelona, en Girona, Tarragona y Lleida también hay varios municipios que celebran la Segunda Pascua. Si no sabes si es festivo en tu localidad, puedes consultarlo en el buscador de festivos de la Generalitat de Catalunya. Basta con seleccionar la comarca y el día del mes -en este caso, el 9 de junio- para comprobar si esa jornada es laborable o no.

Los horarios de Rodalies

La R1 , R2, R2Nord, R2 Sud, R3, R7 y R8 circularán "de acuerdo con el horario de día festivo" y lo mismo pasará con los los servicios alternativos de las líneas R3, R7 y R8. "Por este motivo, los servicios de autobús no efectuarán parada en el campus de la UAB (Eix Central Sud UAB)", explican en la página web de Renfe. Consulta los horarios del lunes en estas líneas.

La R4 circulará con un horario especial de festivo con refuerzos de servicio por la mañana. Consulta los horarios de la R4 de este lunes.

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En cambio, la R11, R13, R14, R15, R16, R17, RT2, RL3, RL4 y RG1 lo harán en el horario habitual en los laborables.