El BOE lo confirma: el trayecto Barcelona-Badajoz ya es oficialmente un "servicio público" con vuelos garantizados

La pandemia de la Covid-19 redujo drásticamente la movilidad en todo el mundo. Como consecuencia de las restricciones sanitarias, las ciudades comenzaron a registrar un fuerte descenso en los ingresos procedentes del transporte público y, para adaptar la oferta a la demanda, muchas administraciones optaron por recortar servicios. En España, en julio de 2020, el Ministerio de Transportes aprobó la Orden TMA/667/2020, mediante la cual se modificaron temporalmente las obligaciones de servicio público en las rutas aéreas que conectan Badajoz (Extremadura) con Madrid y Barcelona.

Posteriormente, en 2021, y ya en un contexto de recuperación tras la pandemia, los niveles de servicio volvieron a ajustarse a las nuevas necesidades de movilidad. Sin embargo, los extremeños han seguido encontrando dificultades para desplazarse, especialmente debido a la limitada frecuencia de vuelos. Ante esta situación, el Ministerio de Transportes ha decidido revisar nuevamente las condiciones de ambas rutas.

Nuevas obligaciones de servicio

Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), la conexión aérea entre Badajoz y Madrid deberá contar, como mínimo, con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, además de una frecuencia diaria solo durante el mes de agosto y todos los domingos del año. La primera frecuencia deberá cumplir determinados requisitos horarios: si el primer vuelo parte desde Madrid, tendrá que aterrizar en el aeropuerto de Badajoz antes de las 9.00 horas. Por el contrario, si despega desde Badajoz, deberá llegar a Madrid antes de las 10.00 horas.

Asimismo, salvo en agosto, la última frecuencia diaria —incluidos los domingos— también estará sujeta a ciertas condiciones: en el caso de que el vuelo de ida salga desde Madrid, deberá hacerlo con menos de tres horas de margen respecto al cierre del aeropuerto de Badajoz, de forma que el vuelo de regreso despegue desde la capital con menos de una hora de antelación al cierre de las instalaciones.

En cuanto a la ruta entre Badajoz y Barcelona, el servicio mínimo exigido será de cinco frecuencias semanales. Las compañías aéreas podrán distribuir libremente los días y horarios de operación en función de la demanda, aunque siempre condicionados por el horario operativo del aeropuerto de Badajoz. El BOE también establece una capacidad mínima anual de 25.000 asientos para la conexión con Barcelona y de 54.000 para la ruta con Madrid.

Problemas por aire, tren y carretera

Pese a las mejoras que puedan derivarse de estos nuevos ajustes, Badajoz continúa afrontando importantes dificultades en materia de transporte. Actualmente, las rutas aéreas desde la ciudad extremeña dependen de subvenciones públicas cercanas a los siete millones de euros anuales para garantizar su continuidad. Sin embargo, el incremento del precio del combustible ha provocado un encarecimiento de los billetes.

A ello se suman los frecuentes problemas operativos del aeropuerto de Badajoz, especialmente durante los meses de invierno, cuando la niebla provoca cancelaciones y desvíos de vuelos. Por el momento, todavía no se han implantado soluciones definitivas para reducir estas incidencias. Algunos viajeros han optado por el transporte ferroviario. No obstante, la inestabilidad de la red de Adif ha provocado retrasos e interrupciones recurrentes.

Recientemente, la línea entre Plasencia (Extremadura) y Badajoz registró problemas de soldadura que obligaron a imponer nuevas limitaciones de velocidad. Como consecuencia, el trayecto entre Barcelona y Badajoz sigue siendo considerablemente más lento que las alternativas aéreas o el transporte privado. La autovía A-5 continúa siendo otra de las opciones habituales para los desplazamientos por carretera hacia Madrid, aunque sus largos tiempos de viaje (de entre siete y ocho horas) reducen su atractivo.

Inversiones para mejorar las conexiones

El Gobierno mantiene actualmente varias actuaciones en marcha con el objetivo de reforzar las infraestructuras de transporte que conectan Badajoz con otras grandes ciudades. Entre ellas destaca la licitación de un proyecto de reforma para distintos tramos de la N-432 en autovía y para mejorar los accesos a Badajoz por el norte y el este. Además, ya se encuentran en ejecución las obras de reordenación del acceso sur a la ciudad, con una inversión de 24,8 millones de euros.

En el ámbito ferroviario, está prevista para mediados de 2026 la implantación del sistema de seguridad ERTMS (Sistema de Gestión de Tráfico Ferroviario Europeo) entre Badajoz y Plasencia, una actuación considerada clave para mejorar las conexiones con Madrid y Barcelona.

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