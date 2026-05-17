Tráfico
Un vehículo averiado en la Jonquera provoca 20 kilómetros de retenciones en la AP-7 y la N-II
En los alrededores de Montmeló también se registran algunas complicaciones tras el Gran Premio de Catalunya de MotoGP
Un vehículo averiado en la AP-7 a la altura de la Jonquera provoca más de 20 kilómetros de retenciones entre la autopista y la N-II. El incidente, que se ha registrado sobre las 18:30 horas, ha obligado a cortar un carril, generando circulación lenta y retenciones intermitentes desde Capmany.
Aunque el vehículo ya ha sido retirado de la AP-7, el volumen de tráfico sigue siendo muy elevado y se acumulan colas de entre 12 y 13 kilómetros de retenciones en la AP-7 entre Capmany y La Jonquera, y entre 7 y 8 kilómetros en la N-II desde Agullana, ambas en sentido norte.
En el área metropolitana de Barcelona también se acumulan varias incidencias que complican especialmente la circulación cerca de Montmeló, donde se ha celebrado este domingo el Gran Premio de Catalunya de MotoGP. En el Vallès Oriental se registran 2 kilómetros de tráfico muy lento entre Montmeló y Montornès del Vallès y también constan otros 3 kilómetros de colas entre la Roca del Vallès y Granollers debido a la avería de un vehículo que mantiene un carril cortado al tráfico. A estas colas se añaden 2,5 kilómetros más de congestión entre Cardedeu y Llinars del Vallès, lo que provoca una circulación muy densa y con paradas frecuentes en varios tramos consecutivos de la autopista.
Las complicaciones se extienden además a otras vías principales del entorno de Barcelona. La B-10 presenta retenciones tanto en dirección Nus Trinitat como hacia el Nus Llobregat, mientras que la B-20 y la B-23 - con dos carriles cortados- registran tráfico intenso en los accesos y salidas de la capital catalana. También la C-33 presenta una circulación densa en dirección Barcelona, especialmente cerca del Nus Trinitat.
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