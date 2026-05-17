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Una incidencia entre Arc de Triomf y El Clot obliga a cortar la R1 y R4 de Rodalies

Por el momento, no se ha informado del tiempo previsto para resolver la afectación

Usuarios de Rodalies.

Usuarios de Rodalies. / Jordi Otix / EPC

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Barcelona
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Una incidencia en la infraestructura ferroviaria entre las estaciones de Arc de Triomf y El Clot está provocando afectaciones este sábado en la línea R1 y R4 de Rodalies de Catalunya.

Según ha informado Rodalies en las redes sociales y canales de comunicación, los trenes de la R1 con destino L'Hospitalet de Llobregat circulan desviados por Passeig de Gràcia y no realizan parada en las estaciones de Plaça Catalunya y Arc de Triomf. Además, indican que solo circulan dos trenes por hora y sentido.

Por su parte, los convoyes de la R4 con destinación Sant Vicenç de Calders también circulan desviados por Passeig de Gràcia y no efectuarán parada en las estaciones de Torre Baró, Fabra i Puig, La Sagrera, Arc de Triomf ni Plaça Catalunya.

Por el momento, no se ha informado del tiempo previsto para resolver la incidencia.

Puedes descargar el justificante del incidente en este enlace.

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A esta afectación se le suman también los retrasos de más de media hora en la R11 de Portbou a Barcelona Sants.

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