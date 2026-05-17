Cortada la R1 de Rodalies por una incidencia entre Arc de Triomf y El Clot

Una incidencia en la infraestructura ferroviaria entre las estaciones de Arc de Triomf y El Clot está provocando afectaciones este sábado en la línea R1 de Rodalies de Catalunya.

Según ha informado Rodalies en las redes sociales y canales de comunicación, los trenes con destino L'Hospitalet de Llobregat circulan desviados por Passeig de Gràcia y no realizan parada en las estaciones de Plaça Catalunya y Arc de Triomf. Además, indican que solo circulan dos trenes por hora y sentido.

Por el momento, no se ha informado del tiempo previsto para resolver la incidencia.

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A esta afectación se le suman también los retrasos de más de media hora en la R11 de Portbou a Barcelona Sants.