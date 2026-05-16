Hasta 500 euros y pérdida de 4 puntos: el error que muchos conductores desconocen con el carnet de conducir

España cuenta ya con más de 600.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables en circulación, según la compañía de movilidad Bipi a partir de datos oficiales de matriculaciones y el anuario estadístico de la Dirección General de Tráfico (DGT). Este tipo de vehículos, cada vez más utilizados, no cuentan con cambio de marchas manual, con lo que muchos conductores optan por examinarse mediante el 'Código 78', el salvoconducto para conducir coches automáticos sin tener que pasar por el coche manual. Eso sí, conviene revisar la normativa para evitar sustos y multas inesperadas.

El 'Código 78' aparece anotado en el reverso del carnet de conducir e implica que solo se está autorizado a conducir vehículos con transmisión automática. Así lo explicita el Reglamento General de Conductores. Aunque los conductores examinados de esta manera poseen el carnet de conducir de clase B, no están habilitados para manejar un coche con cambio manual, un despiste común que puede producirse si la persona coge prestado un coche familiar o alquila uno de vacaciones y que acarrea multas.

¿Qué se entiende por coche automático?

Primero, resulta importante tener clara la distinción que hace el Reglamento General de Conductores entre coches automáticos y manuales. Se entiende por "vehículo equipado con un cambio de velocidades manual" aquel que esté equipado con pedal de embrague, o palanca accionada manualmente en el caso de las motocicletas, que deberá ser accionado por el conductor en el momento del arranque o la parada del vehículo y del cambio de marchas.

Así, todos los vehículos que no cumplan estos criterios serán considerados de cambio automático.

Multas de hasta 500 euros

El carnet de conducir expedido con el 'Código 78' no sirve para conducir un vehículo manual, con lo que hacerlo equivale a conducir un vehículo sin permiso para ello. La Ley de Tráfico considera infracción muy grave conducir un vehículo careciendo del permiso o licencia correspondiente, y las infracciones muy graves se sancionan, con carácter general, con 500 euros. Además, el anexo de pérdida de puntos contempla la retirada de 4 puntos.

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Es por ello que conviene revisar el apartado de códigos del carnet antes de conducir un coche distinto al habitual, especialmente si se obtuvo el permiso en un vehículo automático. Si no aparece el Código 78, el conductor puede manejar tanto coches manuales como automáticos dentro de la categoría de su permiso. Pero si aparece, la autorización queda limitada y el despiste puede terminar en una multa.