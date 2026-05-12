Un camión volcado y las intensas lluvias dejan más de 14 kilómetros de retenciones en la AP-7 y la Ronda Litoral de Barcelona

La autopista AP-7 ha registrado este martes hasta 14 kilómetros de cola entre Sant Celoni y Fogars de la Selva por un accidente que ha tenido lugar hacia las cuatro de la tarde, cuando un camión ha volcado en sentido norte.

El siniestro ha obligado a cortar dos de los tres carriles que la vía tiene en este punto. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha recomendado a los conductores utilizar como alternativas las carreteras C-35, C-60 y C-32, o desde Barcelona la propia C-32, la autopista del Maresme, en función del recorrido.

La peor situación en la autopista se está viviendo sobre las 20 horas, cuatro horas después del siniestro, cuando la mayoría de trabajadores vuelve a casa, y se acumulan hasta 14 kilómetros de cola en la autopista. Trànsit insiste en optar por las vías alternativas ya que solo hay un carril abierto al tráfico.

La red viaria catalana también está saturada en la Ronda Litoral, donde se acumulan 15 kilómetros de retenciones entre Barcelona y Sant Adrià del besos, a la altura del Nus de la Trinitat. En sentido sur, también hay más de 8 kilómetros de colas desde Santa Coloma. Algunos tramos de la B-10, especialmente en la Barceloneta y el Poblenou, se han inundado a causa de la abundante lluvia que ha caído en pocos minutos en Barcelona.

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Los registros apuntan acumulaciones de casi 20 litros por metro cuadrado en muy pocas horas en puntos como el Raval, Zona Universitària y l'Observatori Fabra. Todo ello acompañado de rachas de viento de más de 60 km/h, una impresionante tormenta eléctrica y un episodio de granizo como hacía mucho tiempo que no se veía en la ciudad.