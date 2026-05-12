Un carril abierto
Un camión volcado y las intensas lluvias dejan más de 14 kilómetros de retenciones en la AP-7 y la Ronda Litoral de Barcelona
Trànsit recomienda a los conductores utilizar como alternativas las carreteras C-35, C-60 y C-32
Catalunya registra un violento temporal acompañado de tormenta, granizo y acumulaciones de más de 50 litros por metro cuadrado
La autopista AP-7 ha registrado este martes hasta 14 kilómetros de cola entre Sant Celoni y Fogars de la Selva por un accidente que ha tenido lugar hacia las cuatro de la tarde, cuando un camión ha volcado en sentido norte.
El siniestro ha obligado a cortar dos de los tres carriles que la vía tiene en este punto. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha recomendado a los conductores utilizar como alternativas las carreteras C-35, C-60 y C-32, o desde Barcelona la propia C-32, la autopista del Maresme, en función del recorrido.
La peor situación en la autopista se está viviendo sobre las 20 horas, cuatro horas después del siniestro, cuando la mayoría de trabajadores vuelve a casa, y se acumulan hasta 14 kilómetros de cola en la autopista. Trànsit insiste en optar por las vías alternativas ya que solo hay un carril abierto al tráfico.
La red viaria catalana también está saturada en la Ronda Litoral, donde se acumulan 15 kilómetros de retenciones entre Barcelona y Sant Adrià del besos, a la altura del Nus de la Trinitat. En sentido sur, también hay más de 8 kilómetros de colas desde Santa Coloma. Algunos tramos de la B-10, especialmente en la Barceloneta y el Poblenou, se han inundado a causa de la abundante lluvia que ha caído en pocos minutos en Barcelona.
Los registros apuntan acumulaciones de casi 20 litros por metro cuadrado en muy pocas horas en puntos como el Raval, Zona Universitària y l'Observatori Fabra. Todo ello acompañado de rachas de viento de más de 60 km/h, una impresionante tormenta eléctrica y un episodio de granizo como hacía mucho tiempo que no se veía en la ciudad.
- Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre mayo y junio puede aparecer el fenómeno del 'Superniño
- Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria y los servicios mínimos
- Más de 600.000 alumnos podrían quedarse sin colonias y salidas escolares en Catalunya ante la escalada del conflicto
- La llegada de una borrasca Atlántica y de una masa de aire frío provocarán una bajada de las temperaturas y lluvias en gran parte de España
- El español positivo en hantavirus, con febrícula y síntomas respiratorios pero 'aparentemente estable
- Judit Argüera, maestra diagnosticada con autismo: 'Los niños están preparados. ¿Lo está la comunidad educativa?, ¿lo están los padres?
- Uno de los 14 españoles del crucero del hantavirus da positivo al empezar la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla
- Catalunya activa avisos amarillos por intensidad de lluvias ante la previsión de un martes tormentoso y marcado por chubascos