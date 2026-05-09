Choque
Un fallecido en un accidente entre dos vehículos en la Vall d'en Bas
El siniestro se ha producido en la C-152 y deja también un herido grave y otros dos leves
Mueren dos hombres de 27 y 50 años en un choque frontal en la N-240 en Montblanc
El conductor de un todoterreno ha fallecido este sábado tras un accidente entre dos vehículos en la carretera C-152 en la Vall d'en Bas (Garrotxa).
El SEM ha activado dos ambulancias y ha atendido y trasladado a cuatro afectados: el fallecido, que ha sido trasladado en estado crítico al hospital Josep Trueta de Girona junto a otro herido en estado grave, y dos heridos leves que han sido atendidos en el hospital de Olot.
El Servei Català de Trànsit ha confirmado la noticia de la muerte del conductor del todoterreno implicado en el accidente y ha detallado que tras la colisión se han activado varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de Bombers de la Generalidad y tres unidades y el helicóptero medicalizado del SEM.
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