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Choque

Un fallecido en un accidente entre dos vehículos en la Vall d'en Bas

El siniestro se ha producido en la C-152 y deja también un herido grave y otros dos leves

Mueren dos hombres de 27 y 50 años en un choque frontal en la N-240 en Montblanc

Ambulancia del SEM en una imagen de archivo

Ambulancia del SEM en una imagen de archivo

ACN

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El conductor de un todoterreno ha fallecido este sábado tras un accidente entre dos vehículos en la carretera C-152 en la Vall d'en Bas (Garrotxa).

El SEM ha activado dos ambulancias y ha atendido y trasladado a cuatro afectados: el fallecido, que ha sido trasladado en estado crítico al hospital Josep Trueta de Girona junto a otro herido en estado grave, y dos heridos leves que han sido atendidos en el hospital de Olot.

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El Servei Català de Trànsit ha confirmado la noticia de la muerte del conductor del todoterreno implicado en el accidente y ha detallado que tras la colisión se han activado varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de Bombers de la Generalidad y tres unidades y el helicóptero medicalizado del SEM.

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