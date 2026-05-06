Movilidad
Restablecidos los trenes de alta velocidad en Lleida-Pirineus tras resolverse una incidencia
EP
LLEIDA
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Los trenes de alta velocidad han recuperado el servicio este miércoles a las 14.55 a su paso por la estación de Lleida-Pirineus tras unos 10 minutos sin circular por una incidencia en la infraestructura.
La afectación ha afectado durante unos minutos en el tramo que une Lleida y Zaragoza, ha informado Adif en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.
Fuentes de Adif han explicado a Europa Press que se ha producido una acumulación de humo en un túnel de Lleida que ya se ha solventado.
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