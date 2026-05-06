Un muerto y una herida grave en un choque frontal en la N-II en Malgrat de Mar

Un hombre ha muerto y una mujer ha resultado herida grave en un choque frontal entre dos turismos que ha tenido lugar este miércoles al kilómetro 676 de la carretera N-II, al paso por Malgrat de Mar (Maresme).

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso hacia las cinco menos cuarto de la tarde. La víctima mortal es X. T. C., vecino de Argentona de 56 años. Conducía uno de los vehículos implicados en el siniestro. La herida grave es la conductora del otro turismo. Ha sido trasladada al Hospital de Mataró.

A raíz del siniestro, se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y varias unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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Según el Servei Català de Trànsit, desde principio de año 36 personas han perdido la vida en accidentes a las carreteras catalanas, 16 de las cuales eran motoristas, colectivo que acumula más siniestralidad. Entre las víctimas mortales también hay 3 ciclistas y 5 peatones.