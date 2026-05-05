Muere un motorista en una colisión con un camión en la AP-7 en el Papiol

Un motorista ha muerto este martes al mediodía en un siniestro vial en el punto kilométrico 162 de la autopista AP-7 en el Papiol (Baix Llobregat), en sentido Girona. Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT), se ha producido una colisión por alcance entre una motocicleta y un camión por causas que se están investigando.

Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso a las 13:43 horas. A raíz del siniestro, se activaron tres patrullas de los Mossos, dos dotaciones de los Bombers y tres unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Con esta víctima mortal, 35 personas han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, 16 de las cuales son motoristas.

Este mismo martes, un accidente entre dos camiones, también en la AP-7, ha obligado a cortar dos carriles a la altura de Sant Cugat. Se acumulan 10 kilómetros de retenciones desde Martorell y colas en la B-23 de Molins de Rei a El Papiol, para enlazar con la AP-7 en sentido norte.

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El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.