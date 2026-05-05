Interrumpido el servicio de la R4 entre Sant Vicenç de Castellet y Manresa "por una incidencia técnica" en un convoy

Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat por un tren de la línea R4 que se ha quedado detenido entre Sant Vicenç de Castellet y Manresa. Se hará el transbordo "en paralelo de los pasajeros del convoy afectado a otro tren", y de momento, se circula por vía alternativa.

"Los trenes con origen Manresa pueden circular con demoras medias de 30 minutos a causa de una incidencia técnica de un tren", ha explicado Rodalies.

Tres meses sin la R4 al completo

Justo este martes, la línea R4 había recuperado el recorrido completo entre Sant Vicenç de Calders y Manresa. Desde el accidente de Gelida, la línea no se había restablecido del todo y los viajeros tenían que combinar autobuses y trenes lanzadera hasta Terrassa, donde hacían transbordo para continuar el trayecto.

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Hace tres meses y medio que el servicio de la R4 no funciona con normalidad, y este martes ha sido el primer día que los usuarios han podido completar todo el trayecto con horarios habituales. Por el accidente de Gelida, en enero, la línea operó exclusivamente con autobuses durante quince días y, a partir de febrero, con un sistema combinado de autobús y tren lanzadera que llevaba a los viajeros hasta Terrassa Nord, donde tenían que hacer transbordo para continuar el recorrido.