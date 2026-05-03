Colisión
Dos heridos en un aparatoso accidente entre un autobús y un turismo en Maçanet de la Selva
Han sido trasladados al Hospital Josep Trueta de Girona
Dos personas han resultado heridas en un choque entre un autobús y un turismo en Maçanet de la Selva, en la AP-7, en sentido Francia. Los Bombers, que han recibido el aviso a las 9:16 horas, han tenido que excarcelar al acompañante del turismo, que había quedado atrapado, y posteriormente ha sido atendido por los servicios sanitarios. En total, en el autocar viajaban 44 pasajeros, que no han sufrido afectaciones importantes.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a tres personas afectadas; una mujer que ha sido dada de alta en el mismo lugar tras la asistencia sanitaria y dos hombres que han sido evacuados al Hospital Josep Trueta de Girona: uno de ellos menos grave y el otro con heridas de carácter grave.
Para la atención del incidente se han activado cuatro ambulancias del SEM, que han coordinado el traslado y la asistencia de los afectados en la zona del accidente. Como consecuencia del siniestro, solo hay un carril abierto y se están produciendo retenciones en la zona.
- Manel Esteller busca las claves de la longevidad en Alexandra Peraut, una niña catalana con vejez prematura
- La sarcopenia, la enfermedad silenciosa de los mayores de 65 años: roba músculo, fuerza y autonomía pero más del 70% de casos no se diagnostican
- Detenido por asesinar a una mujer con un cuchillo en Esplugues de Llobregat
- La mitad de los séniors de 65 a 74 años practican deporte: el ejercicio se dispara en esta franja de edad
- Seis claves de la progeria, la enfermedad ultrarrara que sufre la niña Alexandra Peraut y que provoca vejez prematura
- Muere a los 89 años José María Cruz Novillo, el diseñador de los logos más emblemáticos de España
- Núria, tratada con electroshocks: 'Me da igual haber perdido memoria, yo lo que quería es estar bien
- Detectan en Girona el uso de tarjetas de aparcamiento reservadas para movilidad reducida de personas muertas