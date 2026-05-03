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Dos heridos en un aparatoso accidente entre un autobús y un turismo en Maçanet de la Selva

Han sido trasladados al Hospital Josep Trueta de Girona

Dos imágenes del accidente en la AP-7 a la altura de Maçanet de la Selva.

Dos imágenes del accidente en la AP-7 a la altura de Maçanet de la Selva. / Bombers

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Dos personas han resultado heridas en un choque entre un autobús y un turismo en Maçanet de la Selva, en la AP-7, en sentido Francia. Los Bombers, que han recibido el aviso a las 9:16 horas, han tenido que excarcelar al acompañante del turismo, que había quedado atrapado, y posteriormente ha sido atendido por los servicios sanitarios. En total, en el autocar viajaban 44 pasajeros, que no han sufrido afectaciones importantes.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a tres personas afectadas; una mujer que ha sido dada de alta en el mismo lugar tras la asistencia sanitaria y dos hombres que han sido evacuados al Hospital Josep Trueta de Girona: uno de ellos menos grave y el otro con heridas de carácter grave.

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Para la atención del incidente se han activado cuatro ambulancias del SEM, que han coordinado el traslado y la asistencia de los afectados en la zona del accidente. Como consecuencia del siniestro, solo hay un carril abierto y se están produciendo retenciones en la zona.

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